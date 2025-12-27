Aggredito Sindaco di Castiglione del Genovesi (SA): solidarietà di Fico

Carmine Siano, operato per le varie fratture riportate su tutto il corpo, versa in gravi condizioni
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza al Sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, vittima di una grave aggressione in queste ore.
A lui vanno i miei auguri di pronta guarigione.
L’auspicio è che venga fatta piena luce sull’accaduto e che simili atti di violenza non trovino mai spazio nella nostra comunità.
Così il Presidente Fico.