Home Salute Aggredito Sindaco di Castiglione del Genovesi (SA): solidarietà di Fico

Aggredito Sindaco di Castiglione del Genovesi (SA): solidarietà di Fico

Di
Redazione
-
Roberto Fico

Carmine Siano, operato per le varie fratture riportate su tutto il corpo, versa in gravi condizioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza al Sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, vittima di una grave aggressione in queste ore.

A lui vanno i miei auguri di pronta guarigione.

L’auspicio è che venga fatta piena luce sull’accaduto e che simili atti di violenza non trovino mai spazio nella nostra comunità.

Così il Presidente Fico.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE