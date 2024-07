Aggiornato il Programma dei lavori pubblici della Regione Lazio

Righini e Rinaldi: ‘Interventi che garantiscono la sicurezza e la fruibilità delle strade regionali’

La Giunta regionale del Lazio, presieduta dal Presidente, Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca e ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini e di concerto con l’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ha integrato la delibera del 26 giugno 2024 sul Programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 e l’elenco annuale 2024.

All’interno del Piano sono stati inseriti ulteriori sei interventi, per un totale di oltre 3 milioni di euro, finanziati dal ‘Programma regionale per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana’.

Gli interventi riguardano arterie stradali nelle province di Roma, Latina, Rieti e Frosinone, in particolare:

• La SR Nettunese, ex SS 207 – Con un importo complessivo di 500 mila euro, prevede la messa in sicurezza del tracciato stradale mediante l’eliminazione delle alberature pericolose, l’adeguamento delle barriere di ritenuta nei tratti critici e con elevata incidentalità, la pulizia, la risagomatura e la realizzazione dei nuovi presidi idraulici.

• La SR della Valle del Liri, ex SS 82 – Con un importo complessivo di 500 mila euro, prevede l’intervento di riparazione del piano viabile e il rifacimento della segnaletica stradale in varie tratte tra i comuni di Lenola, Campodimele e Itri.

• La SR di Forca d’Acero, ex SS 509 – Con un importo complessivo di 500 mila euro, sono previsti interventi di riparazione del piano viabile e il rifacimento della segnaletica stradale in varie tratte.

• La SR Licinese, ex SS 314 – Con un importo complessivo di 460 mila euro, sono previsti interventi per il ripristino del rilevato stradale a seguito del dissesto idrogeologico nel comune di Poggio Moiano.

• La SP 34 Turanense – Con un importo complessivo di 560 mila euro, è prevista l’installazione delle reti paramassi e il disgaggio blocchi.

• La SP8 Veretana – Con un importo complessivo di 647 mila euro, è previsto il rifacimento delle pavimentazioni stradali maggiormente degradate e il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale in varie tratte.

Gli Assessori della Regione Lazio, Giancarlo Righini e Manuela Rinaldi, hanno dichiarato: