Aggiornamento voli verso Israele. ITA conferma ripresa dal 1° gennaio

I nuovi voli si sommano ai numerosi collegamenti di altre compagnie

A partire dal 1° gennaio 2026, ITA Airways riprenderà i collegamenti diretti tra Roma Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion, una rotta attesa con grande interesse sia dal settore turistico sia da quello commerciale.

È un ritorno che ha un significato profondo, simbolico e operativo: ristabilire un ponte tra Italia e Israele, due Paesi legati da intensi rapporti culturali, storici e religiosi.

I voli saranno inizialmente operati con due frequenze giornaliere. Il primo decollo da Roma è previsto alle 09:15 con arrivo a Tel Aviv alle 13:35 locali, mentre il secondo volo parte alle 22:50 per arrivare in Israele alle 03:10 del giorno successivo. I voli di rientro da Tel Aviv sono programmati rispettivamente alle 14:55 e alle 05:15.

La tratta sarà servita con il nuovo Airbus A321neo, un aeromobile all’avanguardia dotato di tre classi di servizio – Business, Premium Economy ed Economy – e progettato per garantire il massimo comfort e un’efficienza ambientale superiore, con una riduzione delle emissioni di CO₂ del 20% rispetto alla generazione precedente.

Anche EasyJet conferma il ritorno sulla rotta per Tel Aviv, con il ripristino dei collegamenti da Milano Malpensa a partire dal 31 marzo 2026. Una decisione che rafforza ulteriormente l’accessibilità dello Stato d’Israele dall’Italia.

Kalanit Goren, La Direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia, ha voluto commentare l’annuncio:

L’incremento dei voli diretti dall’Italia verso Israele rappresenta un passaggio fondamentale per il legame profondo che unisce i nostri due Paesi. I visitatori italiani sono un pubblico particolarmente affezionato e consapevole del valore spirituale e culturale della nostra terra. In un anno cruciale come quello del Giubileo, il turismo religioso non ha mai smesso di essere presente, e oggi, grazie alla ripresa dei collegamenti aerei, potrà tornare a crescere, alimentato dal desiderio di riscoperta e di incontro con un patrimonio storico-culturale millenario.

I voli annunciati da Ita Airways e da Easy andranno a integrare l’offerta complessiva da e per Israele che si presenta già ricca e articolata.

I voli attualmente attivi

EL AL, la compagnia di bandiera israeliana, garantisce per la stagione invernale 12 voli settimanali sia da Milano Malpensa sia da Roma Fiumicino, oltre a 2 voli da Venezia.

Arkia, altro vettore israeliano, opera 3 voli settimanali da Milano e da Roma.

Israir offre 6 frequenze settimanali da Roma, 2 da Milano, Napoli e Catania.

Bluebird Airways, attraverso Holidays Lines Ltd., gestisce 6 voli settimanali tra Roma e Tel Aviv.

Wizzair offre una frequenza di 10 settimanali da Milano e 9 da Roma.

Questa articolata rete di voli consolidare Tel Aviv diventa una delle destinazioni mediorientali più facilmente raggiungibili dall’Italia.

Con la ripresa dei collegamenti, si apre dunque una nuova stagione di opportunità, per il turismo, il dialogo interculturale e gli scambi economici tra Italia e Israele. Un ritorno al viaggio, ma anche alla relazione tra due mondi da sempre vicini.