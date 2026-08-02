Aggiornamento incidente confine Lazio – Umbria: 6 deceduti, 26 feriti

Punto di raccolta per le persone illese alla biglietteria delle Cascate delle Marmore

Riceviamo e pubblichiamo.

I feriti nell’incidente avvenuto al confine tra Lazio e Umbria sono stati trasportati da ARES 118 all’ospedale Gemelli di Roma, elisoccorso – codice rosso, e a Rieti, 3 ASI – 1 codice rosso, 6 codici gialli, 3 codici verde.

I soccorritori del 118 Umbria hanno trasportato all’ospedale di Terni 3 feriti in codice rosso, di cui uno con elisoccorso purtroppo deceduto in seguito, 3 in codice giallo e 2 in codice verde.

Altri 8 feriti trasportati negli ospedali di Perugia, Spoleto e Foligno. Il triage sul posto è stato coordinato dai soccorritori intervenuti con l’automedica di ARES 118.

Intervenuta anche la Protezione Civile. Alla biglietteria presso le Cascate delle Marmore è stato istituito un punto di raccolta per le persone illese.