‘Agenzia Cyrano’ al Teatro Trastevere

In scena a Roma dal 24 febbraio al 1° marzo

Dal 24 febbraio al 1° marzo 2026 presso il Teatro Trastevere di Roma andrà in scena ‘Agenzia Cyrano’, testo di Laura Grimaldi e Andrea Papale, con Eugenio Banella, Federico Capponi, Edoardo La Rosa, Elisa Luciano e Francesco Romano, regia Federico Capponi.

‘Agenzia Cyrano’ racconta la storia di un’agenzia un po’ sgangherata e fuori dagli schemi, che si occupa di scrivere discorsi per chi ha difficoltà a trovare le parole. Dichiarazioni d’amore, elogi funebri, addii imbarazzanti ecc…

A mandare avanti l’agenzia sono due uomini: uno istrionico, teatrale, sempre sopra le righe; l’altro più razionale, metodico e incapace di mentire.

Il loro fragile equilibrio viene messo alla prova da clienti improbabili, situazioni sempre più assurde e da una domanda che torna continuamente: è possibile dire la verità usando parole scritte da qualcun altro?

Tra equivoci, dialoghi serrati e momenti di comicità surreale, ‘Agenzia Cyrano’ parla della difficoltà di comunicare davvero e sinceramente al giorno d’oggi.

Note di regia In ‘Agenzia Cyrano’ i personaggi si nascondono dietro le parole, e di conseguenza dietro i discorsi, usati come protezioni e scorciatoie, facendo però fatica a mostrare la propria verità. La regia lavora su questa contraddizione, cercando un equilibrio tra una comicità dichiarata e momenti di fragilità più intima. La messa in scena lavora su tempi comici serrati e su una regia fluida, che accompagna gli attori senza ingabbiarli, lasciando spazio al ritmo dei dialoghi e alla relazione viva tra i personaggi. Il lavoro della compagnia si concentra su un teatro dinamico, essenziale, dove la comicità nasce dall’ascolto, dalla precisione e dall’urgenza della scena.

Federico Capponi

Teatro Trastevere

Via Jacopa de’ Settesoli, 3

Roma

Biglietti:

intero €13,00

ridotto €10,00

prevista tessera associativa

Orari spettacolo:

giorni feriali ore 21:00

festivi ore 17:30

Prenotazioni:

06-5814004

328-3546847

info@teatrotrastevere.it

https://www.teatrotrastevere.it/