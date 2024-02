‘Africa – Il triangolo degli schiavi’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena il 17 febbraio a Roma

Prosegue con successo la rassegna ‘Il Teatro di Ulderico Pesce a Roma’ al Teatro di Villa Lazzaroni.

Sarà in scena sabato 17 febbraio, ore 21:00, lo spettacolo ‘Africa – Il triangolo degli schiavi’ in cui viene narrata la storia di Ambrogio Morra nato vicino a Cerignola, in provincia di Foggia, ed emigrato a Roma in cerca di un lavoro.

Vive nei pressi dello Scalo San Lorenzo, in una camera – veranda che si affaccia sulla tangenziale, dove, in cambio di un piccolo risparmio sull’affitto, deve convivere e accudire circa 400 canarini che gli rendono la vita assai difficile.

Ambrogio si sente come un clandestino. Il lavoro non gli cambia la vita, come sperato, ma si divide tra la convivenza forzata con i canarini e le pesanti ore trascorse a scaricare la frutta ai mercati generali e nei cantieri della capitale assieme ad africani e romeni clandestini.

Su consiglio della nonna Incoronata, che a fianco di Giuseppe Di Vittorio prese parte alle lotte per la ‘conquista della terra’, Ambrogio rientra in Puglia dove sono ‘tornati gli schiavi’, i lavoratori clandestini sfruttati per la raccolta dei pomodori.

Divenuto amico di alcuni immigrati, scopre la bellezza delle loro origini etniche, l’avventuroso viaggio fatto per arrivare nel Sud dell’Italia, il rapporto con gli scafisti, l’ospitalità nei Centri Temporanei di Accoglienza, l’espulsione, la clandestinità e lo sfruttamento schiavistico a cui sono sottoposti da caporali e padroni.

Ambrogio si ritroverà presto impegnato in difesa dei loro diritti e contro i padroni che li sfruttano picchiandoli, talvolta uccidendoli, in cambio di due euro l’ora.

Uomini senza identità, senza nome, che per non farsi identificare arrivano a bruciarsi i polpastrelli delle dita.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522

Via Tommaso Fortifiocca, 71 parcheggio gratuito

00181 Roma

Info e prenotazioni:

392-4406597

teatrovillalazzaroni@gmail.com

www.teatrovillalazzaroni.com