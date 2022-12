Afghanistan: Riad condanna esclusione donne da università

In una nota del Ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita

Il Ministero degli Affari Esteri saudita ha condannato la decisione dei Talebani in Afghanistan di impedire alle donne di studiare nell’università. In una nota ha espresso lo stupore e il rammarico del Regno dell’Arabia Saudita per la decisione del governo provvisorio afghano di negare alle ragazze afgane il diritto all’istruzione universitaria.

Lo invita a revocare tale scelta, che suscita stupore in tutti Paesi islamici e che contraddice il fatto di concedere alle donne afgane i loro pieni diritti legali, primo fra tutti quello all’istruzione, il che contribuisce, invece, a sostenere la sicurezza, la stabilità, lo sviluppo e la prosperità dell’Afghanistan e del suo popolo fraterno.

Anche il Segretario Generale dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica, Hussein Ibrahim Taha, è intervenuto. Tramite un comunicato ha espresso profonda condanna per la determinazione presa dall’Amministrazione de facto in Afghanistan di chiudere a tempo indeterminato gli atenei a ragazze e donne, spiegando che si tratta di una decisione che induce alla preoccupazione.

Ha sottolineato che il passo compiuto dal governo de facto di Kabul, attraverso il suo Ministero dell’Istruzione superiore suscita grande allarme. L’Organizzazione della cooperazione islamica è quindi molto preoccupata.

Il Segretario Generale dell’Organizzazione e il suo Inviato Speciale in Afghanistan avevano più volte messo in guardia le autorità e avevano ammonito Kabul dal prendere una simile decisione, poiché l’ultimo monito era stato quello trasmesso dall’Inviato Speciale del Segretario Generale in Afghanistan durante la sua visita in Kabul a metà novembre 2022.

Questi aveva affermato che la sospensione dell’accesso delle studentesse alle università afgane avrebbe contribuito in modo significativo a minare la credibilità dell’attuale governo., privando, inoltre, le ragazze e le donne afghane dei loro diritti fondamentali all’istruzione, all’occupazione e alla giustizia sociale.

L’Organizzazione per la cooperazione islamica ha espresso la propria condanna per questa decisione, pur rimanendo impegnata nella politica di comunicazione con l’amministrazione dei Talebani e ha invitato le autorità di Kabul a revocarla per mantenere la coerenza tra le sue promesse e le decisioni effettive.