Affluenza al Villaggio della salute: visite mediche ed esami gratis

È stata inaugurata questa mattina in piazza Plebiscito la quarta edizione dell’iniziativa ‘Salute per tutti’, lo spazio creato dal Comune di Napoli in collaborazione con le aziende sanitarie, gli ordini professionali, le università e diverse associazioni, per effettuare gratuitamente visite mediche, controlli, ed esami.
Sono oltre quaranta gli sportelli diagnostici, che vanno dalla cardiologia all’urologia, dalla prevenzione oncologica alla salute mentale. Il Villaggio della salute, che lo scorso anno ha erogato oltre 100.000 prestazioni, proseguirà la sua attività anche domenica 26.
Nel corso della mattinata il consorzio Comieco ha annunciato i risultati di un progetto sperimentale lanciato con ASIA per la raccolta differenziata di carta e cartone nella sesta municipalità di Napoli, adottata come territorio pilota.