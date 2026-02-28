Affissioni pubbliche Napoli: riordino servizio e riduzione spazi

L’Ente dispone di 33.500 mq di superficie pubblicitaria su suolo pubblico destinati alle pubbliche affissioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nel rispetto delle disposizioni di legge che hanno abolito l’obbligo di istituire il Servizio delle pubbliche affissioni, garantendo comunque un numero adeguato di impianti destinati alle affissioni a finalità sociali e prive di rilevanza economica, la Giunta comunale ha approvato, lo scorso agosto, una delibera con cui ha definito le superfici da mantenere sul territorio.

In base al Piano Generale degli Impianti, l’Ente dispone di 33.500 metri quadrati di superficie pubblicitaria su suolo pubblico destinati alle pubbliche affissioni, dei quali 6.400 metri quadrati da affidare ai privati tramite gara.

Con la delibera di Giunta è stato stabilito di mantenere circa mille impianti, per un totale di 2.630 metri quadrati di superficie: 263 metri quadrati saranno destinati ad affissioni a finalità sociali e prive di rilevanza economica, mentre la restante parte sarà riservata alle affissioni istituzionali. Per tutti gli altri impianti è stata disposta la rimozione.

Le valutazioni sul numero di impianti da conservare sono state effettuate sulla base dell’andamento delle pubbliche affissioni – istituzionali, commerciali e sociali – registrato nell’ultimo quinquennio, tenendo conto anche degli introiti del servizio. Di conseguenza, non ci saranno mancati introiti per milioni di euro.

Il Servizio SUAP ha provveduto ad affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica, la gestione delle affissioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la rimozione degli impianti e la defissione della pubblicità abusiva.

Dal 2015 e fino al 31 marzo 2026, la manutenzione degli impianti pubblici è affidata alla Napoli Servizi, con costi che rientrano nell’ambito dei vari contratti sottoscritti con la società in house.

Il SUAP ha inoltre indetto una procedura ad evidenza pubblica per la concessione degli spazi destinati alle affissioni private, per le quali da decenni si operava in regime di proroga.

Tutte le gare si sono svolte nel massimo rispetto dei principi di legalità oltre che delle singole disposizioni che regolano le singole procedure.