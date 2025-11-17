‘Aeterno Dorian Club’ a Teatrosophia

In scena a Roma dal 19 al 23 novembre e dal 26 al 30 novembre

Dal 19 al 23 novembre e dal 26 al 30 novembre 2025 presso Teatrosophia a Roma andrà in scena ‘Aeterno Dorian Club’ una visione da ‘Il Ritratto di Dorian Gray’ di Oscar Wilde, drammaturgia e regia Matteo Fasanella, con Costantino Seghi, Diana Forlani, Sabrina Sacchelli, Nicolò Berti, Lorenzo Martinelli, voce off Gianni De Feo.

Aiuto regia: Virna Zorzan

Allestimento scenico: Alessio Giusto

Costumi: Nicolò Berti

Assistente alla regia: Vivian Guarnieri

Coreografia: Valentina Falanga

A Teatrosophia a Roma hanno inanellato un successo dopo l’altro: ‘Darkmoon’, ‘Centolire’, ‘Giovanna Dark’. Sono gli artisti della Dark Side Lab Theatre Company, collettivo teatrale il cui scopo primario è quello di indagare ciò che contiene una verità profonda e nascosta, con uno sguardo accogliente ma mai elitario verso il pubblico. Ed eccoli nuovamente con un progetto tutto nuovo che sarà in scena per ben 2 settimane.

2025. Una notte qualsiasi, all’Aeterno Dorian Club di Londra. Nell’ala privé del locale, la musica elettronica domina la danza di due ballerine. La loro esibizione solitaria viene interrotta dall’arrivo di un uomo. Le ragazze non appaiono sorprese ma lasciano intendere che quell’arrivo non era prevedibile.

Dorian, il misterioso titolare del club, ha scelto di uscire dalle sue stanze. Vive relegato in un’ala del suo club come Sigismondo lo era nella sua torre. Ma la sua è una scelta deliberata.

Rarissime sono le volte che decide di provare a lottare con la sua solitudine e concedersi qualche scambio umano. È un ragazzo giovane, bellissimo, il suo è il ritratto della perfezione. Eppure è il tormento a dominare il suo volto. Questa notte, sarà la sua notte. La notte dei ricordi, delle rivelazioni dimenticate, delle verità rimosse. La notte degli incontri più inattesi. Dorian Gray è vivo. È in mezzo a noi, condannato all’immortalità.

Dopo lo spettacolo Teatrosophia avrà il piacere di offrire il suo consueto aperitivo ad artisti e pubblico!

Orari spettacolo:

da mercoledì a venerdì ore 21:00

sabato e domenica ore 18:00

Biglietti: intero: euro 15,00 + tessera associativa annuale € 5,00

Prenotazioni: https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=88&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2025/2026: https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp.

Info:

info@teatrosophia.com

06-68801089 / 353-3925682

WhatsApp: https://wa.me/+393533925682