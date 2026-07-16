Aerospazio, Regione Campania al Farnborough International Airshow 2026

Il più importante appuntamento mondiale del settore aerospaziale è in programma dal 20 al 24 luglio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Regione Campania parteciperà al Farnborough International Airshow 2026, Regno Unito, in programma dal 20 al 24 luglio, il più importante appuntamento mondiale del settore aerospaziale dell’anno, tradizionalmente alternato al Salone Internazionale di Le Bourget che si svolge negli anni dispari, con un suo stand collocato nella Hall 1.

La manifestazione rappresenta uno dei principali punti di incontro per le aziende leader dell’industria aeronautica e spaziale mondiale, offrendo un contesto privilegiato per lo sviluppo di relazioni commerciali, partnership industriali e opportunità di investimento.

In questo scenario, la presenza della Regione Campania, realizzata in collaborazione con il Distretto Aerospaziale della Campania, DAC, è finalizzata a valorizzare le eccellenze produttive, tecnologiche e scientifiche del comparto aerospaziale regionale e a rafforzarne il posizionamento sui mercati internazionali.

L’iniziativa mira a promuovere le competenze e le specializzazioni del sistema aerospaziale campano, favorendo l’incontro tra imprese, istituzioni e investitori internazionali, nonché il consolidamento delle relazioni con i principali operatori della filiera globale.

Il settore aerospaziale rappresenta uno degli ambiti di maggiore specializzazione dell’economia regionale. Le aziende campane, attive prevalentemente nella subfornitura aeronautica per la realizzazione di componenti strutturali per velivoli ad ala fissa e nei servizi di ingegneria avanzata, avranno l’opportunità di incontrare i principali costruttori e integratori di sistema internazionali, interessati all’individuazione di nuovi partner industriali e fornitori qualificati.

La partecipazione al Farnborough International Airshow 2026 si inserisce nel percorso di internazionalizzazione già avviato dalla Regione Campania attraverso la presenza ai principali eventi del settore, tra cui il Paris Air Show di Le Bourget, Aerospace & Defense Meetings di Torino, Aeromart di Tolosa, contribuendo ad accrescere la visibilità e la competitività delle imprese campane sui mercati globali.

L’Assessore alle Attività Produttive e Sviluppo Economico, Fulvio Bonavitacola:

La partecipazione della Regione Campania al Farnborough International Airshow 2026 conferma il nostro impegno nel sostenere uno dei settori più strategici e innovativi dell’economia regionale. L’aerospazio rappresenta una filiera di eccellenza che esprime competenze industriali, capacità di ricerca e livelli occupazionali altamente qualificati. Attraverso questa missione collettiva intendiamo rafforzare la presenza internazionale delle imprese campane, favorire nuove opportunità di collaborazione con i grandi player del settore e attrarre investimenti in un comparto che costituisce uno dei motori dello sviluppo tecnologico e produttivo della Campania. Farnborough è una vetrina globale e una grande occasione per presentare al mondo il valore del nostro ecosistema aerospaziale e la sua capacità di competere con successo nei mercati internazionali.

Elenco partecipanti