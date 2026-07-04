Aeroporto Capodichino: intensificati controlli trasporto passeggeri

5 verbali e sequestri nell’ultimo screening. Nel primo semestre del 2026 sono già 197 le sanzioni complessive a tutela di turisti e operatori regolari

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nel pieno della stagione estiva, in concomitanza con il sensibile incremento dei flussi turistici in transito presso lo scalo aeroportuale di Capodichino, la Polizia Locale di Napoli ha potenziato i dispositivi di controllo stradale e commerciale nell’area dell’aeroporto.

Le operazioni, condotte con continuità, sono mirate in modo particolare al contrasto dell’abusivismo nel settore del trasporto pubblico non di linea – Taxi e NCC – e alla verifica del rispetto del Codice della Strada e delle ordinanze di settore vigenti.

Nelle verifiche più recenti, gli agenti della Unità Operativa Aeroporto hanno elevato complessivamente cinque verbali di contestazione.

Tra questi, due interventi di rilievo hanno riguardato l’esercizio abusivo dell’attività di noleggio con conducente, NCC: due conducenti sono stati sanzionati per aver adibito il proprio veicolo a servizio di noleggio senza la prescritta destinazione d’uso.

Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente di guida ai fini della sospensione e il sequestro amministrativo dei mezzi finalizzato alla confisca definitiva.

Il monitoraggio ha inoltre permesso di accertare altre gravi irregolarità: una violazione per la circolazione abusiva con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo; una violazione per il mancato aggiornamento della carta di circolazione a seguito del cambio di residenza del proprietario, con relativo ritiro del documento; infine, un conducente NCC regolare è stato sanzionato poiché sorpreso a prelevare passeggeri al di fuori degli spazi espressamente consentiti.

Questo nucleo di interventi si inserisce in una più vasta e sistematica azione di presidio che la Polizia Locale assicura stabilmente all’interno dello scalo cittadino.

I dati relativi al primo semestre del 2026 tracciano il bilancio di una costante attività di prevenzione e repressione delle condotte illecite:

• 197 verbali complessivi: elevati per infrazioni legate al trasporto pubblico non di linea e all’uso irregolare dei veicoli nella zona aeroportuale.

• 8 sanzioni per NCC abusivi con contestuale ritiro della patente per la sospensione e sequestro del veicolo per la confisca.

• 54 verbali a conducenti di Taxi per violazioni del Regolamento comunale del trasporto pubblico non di linea all’interno del sedime aeroportuale. Tra le condotte contestate figurano la sosta a scopo di noleggio, il prelievo di passeggeri fuori dagli spazi consentiti, l’applicazione di tariffa predeterminata senza rilascio di ricevuta e lo svolgimento dell’attività fuori dal turno aeroporto assegnato. Tali condotte comportano la segnalazione all’Ufficio Trasporto Pubblico per l’adozione dei provvedimenti di sospensione della licenza previsti dalla normativa.

• 135 sanzioni a conducenti NCC per il prelievo di passeggeri al di fuori degli spazi consentiti.