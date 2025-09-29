AEA pubblica relazione quinquennale sullo stato dell’ambiente in Europa

Progressi nella riduzione emissioni e inquinamento atmosferico, ma necessari maggiori sforzi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Commissione europea a Roma.

L’Agenzia europea dell’ambiente, AEA, ha pubblicato oggi la sua relazione quinquennale sullo stato dell’ambiente in Europa, da cui emerge che negli ultimi cinque anni sono stati compiuti progressi significativi nella riduzione delle emissioni di gas serra e dell’inquinamento atmosferico.

Sono tuttavia necessari maggiori sforzi, poiché i cambiamenti climatici e il degrado ambientale comportano gravi rischi per la prosperità economica e la competitività, la sicurezza e la qualità della vita in Europa.

Come evidenziato nella relazione, le risorse idriche europee sono sottoposte a forti pressioni. Lo stress idrico colpisce attualmente il 30% del territorio europeo e il 34% della popolazione.

Per questo motivo, è fondamentale attuare le politiche e gli obiettivi dell’UE e ripensare i legami tra l’economia e l’ambiente per mantenere una società sana e un’economia competitiva.

La relazione scientifica dell’Agenzia europea dell’ambiente sottolinea la leadership dell’UE in materia di clima grazie alla continua riduzione delle emissioni di gas serra e dell’uso di combustibili fossili, e al simultaneo considerevole aumento della quota di energie rinnovabili e al miglioramento dell’efficienza energetica.

Dalla relazione emerge infatti che dal 1990 l’UE ha ridotto del 37% le emissioni interne di gas serra. Sono stati compiuti progressi rilevanti, tra l’altro, in ambiti come la qualità dell’aria, il riciclo dei rifiuti, l’innovazione, il lavoro verde e la finanza sostenibile.

Ad esempio, secondo la relazione, le politiche dell’UE volte a migliorare la qualità dell’aria hanno salvato vite umane, riducendo del 45% i decessi prematuri attribuibili al particolato fine dal 2005 al 2022.

Sulla base dell’analisi dei dati provenienti da 38 paesi, la relazione lancia un chiaro invito all’azione per continuare a ripristinare la natura europea, proteggere la biodiversità e ridurre l’inquinamento, poiché lo stato generale dell’ambiente europeo deve essere ulteriormente migliorato.

La protezione delle risorse naturali, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione dell’inquinamento contribuiranno alla resilienza dell’Europa.

L’Unione europea ha adottato misure per affrontare queste sfide e continua ad adoperarsi per un continente pulito, sostenibile e resiliente, mantenendo la rotta verso gli obiettivi climatici e ambientali.