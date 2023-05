Adriatic LNG Rovigo: bene acquisizione di SNAM ma si tuteli il lavoro

Bene l’acquisizione da parte di SNAM del 30% di Adriatic LNG, la società a cui fa capo il più importante impianto di rigassificazione di GNL, gas naturale liquefatto, in Italia, quello di Rovigo, ma su questa operazione l’UGL Chimici sarà vigile affinché il lavoro e la sicurezza siano ancora migliori della qualità offerta da Esso e Q8 che stanno uscendo dalla società.</blockquote

Così Michele Polizzi, Segretario Nazionale UGL Chimici Energia, commenta la notizia dell’arrivo di offerte per il rigassificatore di Rovigo, che vedrà la SNAM, controllata dallo Stato, con una quota parte molto sostanziosa.

Ed è proprio al Governo che ci rivolgiamo affinché attivi la golden share e vigili per garantire, da parte dei nuovi azionisti, il rispetto della qualità del lavoro e della sicurezza, aspetti primari e fondamentali su cui l’UGL Chimici Energia non intende transigere o derogare in alcun modo.

Ci auguriamo che dalla vendita scaturisca la possibilità che l’attività del GNL possa avere un nuovo slancio ma, certamente, la tutela del personale viene prima di ogni cosa.