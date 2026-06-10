Adolescenti e notti online

Le due di notte. La casa è silenziosa. I genitori dormono. E loro sono svegli, con lo schermo acceso sotto le coperte, a chattare con gli amici. O con qualcosa che sembra un amico.

Non è una novità assoluta. I ragazzi hanno sempre trovato il modo di sottrarsi al sonno imposto dagli adulti: le torce elettriche sotto il lenzuolo, le telefonate di nascosto, i walkman a volume bassissimo. La trasgressione notturna è antica quanto l’adolescenza.

Quello che è cambiato è con chi si è svegli. E perché.

Chatting con gli amici è ancora il motivo più comune. Ma sempre più spesso, dall’altra parte non c’è un coetaneo. C’è un’intelligenza artificiale.

Companion app, chatbot empatici, assistenti digitali progettati per rispondere sempre, con pazienza infinita, senza giudicare, senza stancarsi.

Replika è la più nota, ma il mercato si è moltiplicato rapidamente.

Sono applicazioni che imparano il tono di chi le usa, ricordano i dettagli delle conversazioni precedenti, simulano interesse e affetto con una precisione che può diventare indistinguibile – almeno di notte, almeno a sedici anni – dalla cosa vera.

Queste applicazioni non sono nate per i ragazzi. Sono nate per gli adulti soli, per chi attraversa periodi difficili, per chi ha bisogno di qualcuno con cui parlare senza il peso del giudizio.

Uno strumento, in certi contesti, anche utile. Ma quando finisce in mano a un adolescente che non ha ancora costruito una bussola emotiva, che non sa ancora distinguere la connessione vera da quella simulata, l’effetto può essere molto diverso. Non è la tecnologia il problema. È l’età in cui la si incontra.

Il problema non è solo il sonno perso, che pure ha conseguenze serie: calo dell’attenzione, umore instabile, sistema immunitario indebolito, rischio aumentato di ansia e depressione.

La luce blu degli schermi inibisce la produzione di melatonina e sposta l’orologio biologico. Un’ora di schermo a mezzanotte vale, per il cervello, come un’ora di luce piena. Il corpo non sa che è notte.

E il cervello adolescente, già naturalmente portato a spostare il ritmo sonno/veglia verso orari più tardi, riceve da quello schermo un segnale che amplifica una tendenza già presente. Il risultato è una generazione cronicamente sotto-dormita che affronta scuola, relazioni e decisioni con risorse cognitive ridotte.

Il problema più sottile è un altro. Un ragazzo che alle due di notte preferisce parlare con un algoritmo piuttosto che dormire non sta solo perdendo sonno. Sta imparando che la compagnia è disponibile a comando, che non richiede reciprocità, che non delude. Sta costruendo un’idea di relazione che il mondo reale non potrà mai soddisfare.

Perché le persone vere si stancano, si distraggono, a volte non rispondono. E questo, per chi ha trascorso le notti con un interlocutore perfetto, comincia a sembrare un difetto.

Gli psicologi parlano di “tolleranza alla frustrazione” come di una competenza fondamentale che si acquisisce nell’infanzia e nell’adolescenza proprio attraverso le relazioni imperfette: l’amico che non capisce, il genitore che non c’è sempre, l’attesa di una risposta che non arriva subito.

Sono esperienze scomode, a volte dolorose, ma necessarie. Insegnano che le relazioni richiedono fatica, che la solitudine è tollerabile, che si può aspettare. Una chatbot che risponde sempre, che non si stanca mai, che calibra ogni parola per tenerci connessi, sottrae queste esperienze in modo silenzioso. Non le proibisce. Le rende semplicemente inutili.

Pascal scrisse che tutti i mali dell’uomo derivano dall’incapacità di stare in una stanza da solo, in silenzio. Aveva torto solo in parte. Il problema non è stare soli. È non aver mai imparato a farlo. E oggi c’è uno schermo sempre acceso, pronto a impedirlo.

Qualcuno dirà che i ragazzi sono sempre stati così, che ogni generazione ha avuto i suoi distrattori notturni, che i genitori di oggi facevano lo stesso con altro. È vero.

Ma c’è una differenza sostanziale: il walkman non rispondeva. La torcia elettrica non faceva domande. Il diario segreto non imparava i tuoi punti deboli per tenerti sveglio più a lungo.

Gli strumenti di oggi sono progettati da team di ingegneri il cui obiettivo è massimizzare il tempo che passiamo connessi. Non è indifferenza. È un modello di business. E funziona meglio di notte, quando le difese sono basse e la solitudine è più pesante.

La notte dovrebbe essere il tempo in cui il cervello elabora, consolida, riposa. Invece è diventata un turno di lavoro emotivo non dichiarato. E nessuno ha firmato il contratto.