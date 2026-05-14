ADG e Federico II: workshop sul patrimonio immobiliare dello Stato

Il patrimonio pubblico si trasforma: casi reali per una città più accessibile

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 15 maggio 2026, dalle 10:30 alle 12:30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Architettura, a Palazzo Gravina, in via Monteoliveto, 3, si terrà il workshop ‘Responsabilità etica per la cura del patrimonio immobiliare dello Stato’, promosso dall’Agenzia del Demanio in collaborazione con l’Ateneo federiciano.

L’iniziativa è rivolta a studenti, professionisti e ricercatori e si propone di approfondire il ruolo dell’etica nella gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e rientra nel ciclo dei workshop dell’Agenzia del Demanio dedicati alla ‘Responsabilità etica per la cura del patrimonio immobiliare dello Stato’, organizzati in collaborazione con le università italiane per promuovere una gestione del patrimonio pubblico orientata alla qualità, sostenibilità e al valore sociale.

Il programma si articola in due focus principali.

Il primo, dedicato alla responsabilità etica del manager pubblico, prevede anche la proiezione del video ‘Illuminazione di Piazza del Plebiscito – Esperienze di Luce’.

Dopo i saluti introduttivi di Matteo Lorito, Rettore della Federico II, Marella Santangelo, Direttore del Dipartimento di Architettura, e Lorenzo Capobianco, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia, interverranno sul tema del primo focus Alessandra dal Verme, Direttrice generale dell’Agenzia del Demanio, Eugenia Carfora, Dirigente scolastico dell’Istituto superiore ‘Francesco Morano’ di Caivano e Don Antonio Loffredo, fondatore della cooperativa ‘La Paranza’.

Il secondo focus, ‘Piano Città degli immobili pubblici: la cultura che rigenera’, includerà la proiezione del video sulla rigenerazione urbana di Scampia. Tra i relatori Fabrizio Tucci, professore all’Università ‘La Sapienza’ di Roma e responsabile dell’Area Qualità della Progettazione dell’Agenzia del Demanio, Mario Losasso, professore emerito della Federico II, e Vincenzo Corvino, architetto dello studio Corvino+Multari.

A seguire è prevista un’apertura al dibattito con i partecipanti. Il workshop sarà moderato Filippo Salucci, Agenzia del Demanio.

L’evento è accreditato con 2 CFP dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, con il supporto della Fondazione Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia.

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