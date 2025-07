Adeguamento SR 436 fra Fucecchio e San Miniato, Giani inaugura 1° lotto

Il Presidente: La 436 rappresenta infatti un anello di congiunzione fondamentale per il collegamento nord – sud

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È terminato il primo stralcio dei lavori per l’ampliamento della strada regionale 436 nel tratto fra San Miniato e Fucecchio e ieri sera il Presidente Eugenio Giani, dopo poco più di un anno dall’apertura del cantiere, è tornato sul territorio per la conclusione degli interventi che prevedono anche a realizzazione di una nuova pista ciclabile nel tratto compreso tra San Pierino – Fucecchio – e San Miniato Basso – San Miniato.

All’inaugurazione erano presenti anche il Sindaco di Fucecchio Emma Donnini, il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli, e i tecnici della Regione e dei Comuni che si sono occupati del progetto.

Il Presidente Giani, ringraziando i Sindaci e gli uffici tecnici coinvolti nel progetto, ha detto:

Questo della 436 è uno degli interventi di potenziamento in verticale della Toscana. La 436 rappresenta, infatti, un anello di congiunzione fondamentale per il collegamento nord – sud: con l’area senese attraverso la SRT 429 e con la Lucchesia attraverso la SRT 435. Oggi sono dunque molto contento, abbiamo raggiunto un traguardo atteso che migliorerà la circolazione adeguando la strada regionale, ne migliorerà la sicurezza e realizzerà una pista ciclabile.

Giani ha poi aggiunto che l’intervento si inserisce in un progetto più ampio e complessivo che la Regione Toscana sta sostenendo per collegare appunto in senso verticale la regione.

Il Presidente ha spiegato:

Oggi abbiamo collegamenti orizzontali dal mare al centro con la FI – PI – LI, l’autostrada Firenze Mare che va in Versilia, ma abbiamo una difficoltà nei collegamenti che vengono ad esempio dalla Valdinievole e quindi da Montecatini fino a Siena, per questo abbiamo potenziato i percorsi della 429 nel tratto da Siena, Poggibonsi verso la Valdelsa, e dall’altro la 436 dove siamo oggi che lungo la Valdinievole va verso Montecatini, Pescia.

Il progetto è frutto della complessiva attuazione di due accordi di programma tra la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Fucecchio e quello Comune di San Miniato.

La sinergia fra la Regione e i Comuni coinvolti ha come obiettivo l’adeguamento e la messa in sicurezza della strada regionale 436 dalla località San Pierino nel Comune di Fucecchio all’intersezione con via Marconi nel Comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopedonale.

I lavori sono in due stralci per un importo complessivo di 2milioni 150mila euro di cui 2milioni e 100mila euro di finanziamenti regionali e 50mila euro euro da parte del Comune di Fucecchio.

Il Sindaco di Fucecchio, Emma Donnini, prosegue:

Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo intervento così importante per il nostro territorio. A partire dalla Regione Toscana, che ha impegnato grandi risorse su questa opera confermando tutta la sua attenzione per due temi centrali come quelli delle infrastrutture e dei trasporti. Un grazie all’ingegner Antonio Cinelli, per la progettazione e direzione dei lavori, alla ditta incaricata Cavalier Pozzolini Lorenzo Srl, al responsabile del Settore viabilità di interesse regionale ingegner Marco Ierpi e a tutti i tecnici impegnati nei lavori.

Il Sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, ha concluso:

Si inaugura un’opera che migliorerà l’ingresso in strada da San Miniato Basso a Fucecchio e viceversa, garantendo maggiore sicurezza stradale all’uscita della FI – PI – LI. Oltretutto, l’opera, una volta completata con l’allargamento della strada e la realizzazione della pista ciclopedonale, migliorerà l’intero tratto della Sr 436, un’asse viario molto trafficato. Grazie alla Regione Toscana, che ha scelto di intervenire su un tratto di strada importantissimo che presentava tante criticità e di mettere in sicurezza il cammino dei pellegrini lungo la via Francigena, una porzione di percorso particolarmente frequentata.

L’intervento complessivo coniuga sia la necessità di adeguare la strada regionale migliorandone la circolazione in sicurezza, sia quella di armonizzare le esigenze locali di accesso al cimitero della frazione del Comune di Fucecchio.

Inoltre, sarà realizzata una pista ciclabile per separare il percorso dei ciclisti dalla carreggiata della strada regionale migliorandone la sicurezza di marcia.

Verrà anche migliorata l’accessibilità delle utenze deboli, in particolare al Cimitero del Comune di Fucecchio anche in relazione ai servizi TPL su gomma; la visibilità dei passaggi pedonali e la percorribilità da e per la FI – PI – LI.

Nel dettaglio il primo stralcio dei lavori terminato è tutto nel Comune di Fucecchio per un importo complessivo di 1.433.646,71 euro con 50mila euro finanziate dal Comune.

Il secondo stralcio in corso è nel Comune di San Miniato e prevede la realizzazione di una rotatoria per un finanziamento di 666.353,29euro