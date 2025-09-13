Adeguamento scuola primaria Gaetano Pieraccini a Poggibonsi (SI)

Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Stamani è stata l’occasione per presentare i lavori di adeguamento, in vista dell’inizio dell’anno scolastico, realizzati sulla scuola primaria Gaetano Pieraccini a Poggibonsi (SI).

Presente il Presidente della Regione Toscana che ha ricordato l’impegno dell’istituzione sulle scuole come luoghi di crescita, inclusione e comunità.

Da lunedì, ha sottolineato il Presidente, le bambine e i bambini inizieranno l’anno scolastico in una scuola senza cantiere, finalmente pronta a guardare al futuro.

Si tratta di un intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che, dopo due anni di lavori e un investimento di 3,5 milioni di euro finanziati nell’ambito di Cantiere Toscana, restituisce alla comunità un edificio più sicuro, moderno e sostenibile.