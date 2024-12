Addio Francesco Castiello, cordoglio Coordinatori M5S Villani e Micillo

Riceviamo e pubblichiamo.

Virginia Villani, Coordinatrice provinciale di Salerno del M5S, dichiara:

Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa del Senatore Francesco Castiello, un amico e una figura di riferimento per la nostra comunità e per tutto il MoVimento 5 Stelle.

La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile, è una perdita insostituibile. Esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore, porgendo le nostre più sentite condoglianze.

Francesco Castiello è stato una persona di immensa cultura, un vero uomo delle Istituzioni che ha saputo coniugare passione e impegno al servizio della giustizia, dei territori e delle persone.

La sua sensibilità politica, unita a una visione sempre attenta ai problemi concreti della nostra terra, rappresenta un esempio che non dimenticheremo.

Mancherai a me e alla tua terra, che hai tanto amato e aiutato.

Un grande abbraccio a te e alla tua cara famiglia. È un giorno triste per la nostra comunità, per il Movimento 5 Stelle e per tutti coloro che ti hanno voluto bene.