Addio Alex Zanardi: il cordoglio di Rocca

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La scomparsa di Alex Zanardi lascia un vuoto profondo nel cuore dell’Italia.

Zanardi non è stato solo un campione straordinario, ma un simbolo universale di determinazione, coraggio e rinascita.

Con la sua forza ha trasformato ogni ostacolo in una nuova partenza, insegnandoci che i limiti esistono solo per essere superati.

La sua storia continuerà a ispirare generazioni, dentro e fuori lo sport. Oggi salutiamo un uomo che ha saputo dare senso alla parola ‘resilienza’ come pochi altri. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il nostro più sincero abbraccio.

Grazie Alex, per averci mostrato cosa significa non arrendersi mai.