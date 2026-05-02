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Addio Alex Zanardi: il cordoglio di Rocca

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Redazione
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Alex Zanardi

Il Presidente: ‘Campione straordinario e simbolo universale di coraggio e rinascita’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La scomparsa di Alex Zanardi lascia un vuoto profondo nel cuore dell’Italia.

Zanardi non è stato solo un campione straordinario, ma un simbolo universale di determinazione, coraggio e rinascita.

Con la sua forza ha trasformato ogni ostacolo in una nuova partenza, insegnandoci che i limiti esistono solo per essere superati.

La sua storia continuerà a ispirare generazioni, dentro e fuori lo sport. Oggi salutiamo un uomo che ha saputo dare senso alla parola ‘resilienza’ come pochi altri. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il nostro più sincero abbraccio.

Grazie Alex, per averci mostrato cosa significa non arrendersi mai.

Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

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