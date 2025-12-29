Addio a Davide Tizzano, il cordoglio di Manfredi e Ferrante

Sarà dedicata a lui la presentazione di Napoli Capitale Europea dello Sport al Maschio Angioino

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’Assessore allo Sport, Emanuela Ferrante, esprimono profondo dolore per la scomparsa di Davide Tizzano, leggenda del canottaggio italiano e vanto della città di Napoli, venuto a mancare oggi all’età di 57 anni.

Tizzano, due volte medaglia d’oro olimpica, Seul 1988 e Atlanta 1996, ha rappresentato per decenni l’eccellenza sportiva partenopea nel mondo, portando i colori azzurri e il nome di Napoli sui podi più prestigiosi.

Il Sindaco Gaetano Manfredi dichiara:

La scomparsa di Davide Tizzano lascia un vuoto incolmabile nel cuore della nostra città. Non perdiamo solo un immenso campione, ma un uomo che ha saputo incarnare i valori più nobili dello sport: il sacrificio, la lealtà e la capacità di superare ogni limite. Davide è stato un punto di riferimento per intere generazioni di atleti e un orgoglio per tutti i napoletani. Alla sua famiglia va l’abbraccio commosso di tutta l’Amministrazione e della città intera.

L’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante aggiunge:

Davide non ha mai smesso di amare la sua terra e di spendersi per lo sport come strumento di crescita sociale. La sua grinta e il suo sorriso resteranno scolpiti nella memoria di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e di chi, guardando le sue imprese, ha imparato a sognare in grande. Napoli non dimenticherà il suo campione.

Sarà dedicata a lui la presentazione di Napoli Capitale Europea dello Sport domani al Maschio Angioino.