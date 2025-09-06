Ad lucem iterum: con forza e vigore verso la Grande Opera

È proprio in questo tempo di ripartenza che dobbiamo evitare la trappola dei propositi irrealizzabili, delle velleità teoriche che riempiono la bocca di parole ma non le azioni.

La nostra opera non ha bisogno di miraggi utopici, ma di gesti semplici, veri, costanti.

Poco ma buono, dice la saggezza popolare.

Nil difficile volenti. Niente è difficile per chi lo vuole davvero.

Lavorare con il Cuore, non con l’Ego

Riprendere i lavori significa anche mettere da parte l’orgoglio personale e riscoprire il senso profondo della cooperazione fraterna. Nessun Massone è un’isola. Ogni Fratello e ogni Sorella hanno un ruolo, un tempo, un modo di contribuire.

Non serve essere sempre in prima fila: basta esserci, davvero, con l’animo disponibile. Anche un piccolo colpo di scalpello può rendere perfetta la pietra.

Ciò che non giova all’alveare, non giova neppure all’ape.

Marco Aurelio

La Massoneria non ha bisogno di protagonismi, ma di presenze silenziose e costruttive, pensieri limpidi, cuori ardenti. Non contano i titoli, ma la volontà di lavorare nel segreto del proprio cuore e in armonia con la Gran Loggia Universale.

Il Tempio Universale si costruisce ogni giorno

Riprendiamo i nostri lavori con forza e vigore. Settembre è il risveglio dell’Anima Massonica, il mese dell’equilibrio, della luce che lentamente cede il passo al buio, della vendemmia e dei nuovi inizi. Per molti è il vero capodanno dell’anima.

È un tempo di bilanci e di ripartenze. E se il mondo profano lo vive come il ritorno alla routine dopo la pausa estiva, noi Fratelli e Sorelle Massoni lo accogliamo con spirito rinnovato.

Riprendiamo i nostri lavori con forza e vigore.

Questa frase, che potrebbe apparire solo come un’esortazione, racchiude, invece, l’essenza stessa del nostro cammino iniziatico: ritornare al Lavoro con energia, lucidità e dedizione, non come atto di fatica, ma come espressione di un servizio alla Luce, alla Verità, al Bene comune.

Nel mondo massonico, settembre segna spesso la riapertura delle Logge, dopo il silenzio operoso dell’estate. Ma non è solo una ripresa formale: è un risveglio interiore, un richiamo al dovere, un invito all’azione.

Omnia mutantur, nos et mutamur in illis. Tutte le cose cambiamo, e noi cambiamo con esso.

La nostra trasformazione, però, non è cieca, è cosciente, consapevole, orientata verso la costruzione del Tempio.

Settembre ci chiama. Il martello attende di battere, la squadra e il compasso di ritrovare la giusta misura. Il tempo della pausa è finito: è ora di tornare al Lavoro. Non per obbligo, ma per scelta. Non per abitudine, ma per Amore verso l’Opera.

Riprendiamo, dunque, i nostri Lavori con forza e vigore. Ma anche con speranza, fiducia, ardore.

Che il G∴A∴D∴U∴ ci guidi sempre lungo il cammino. E che ogni passo sia un mattone del nostro Tempio, visibile e invisibile, terreno e celeste.

Spesso ci si dimentica che la costruzione del Tempio non è una favola simbolica o un’utopia lontana: è un lavoro quotidiano, silenzioso, faticoso ma profondamente nobile.

È nei piccoli gesti che si innalza l’Universale. È nella coerenza fra parole e azioni, fra ritualità e vita profana, che la Massoneria prende forma vera.

Non si può insegnare niente a un uomo; si può solo aiutarlo a scoprirlo dentro di sé.

Galileo Galilei

E noi, nella nostra ricerca, non abbiamo maestri assoluti, ma specchi, strumenti, compassi. Ogni Fratello o Sorella, nei modi e nei tempi a sé congeniali, può e deve essere un valido aiuto nell’edificazione collettiva.

Ripartire con passione, non per abitudine

Riprendere i lavori non deve essere un atto di consuetudine, ma un atto di passione. Lo zelo massonico non si misura nella quantità di tornate, ma nella qualità della presenza. Se anche un solo Fratello tornasse al Tempio con animo rinnovato, allora tutto il Lavoro riprenderebbe vita.

Age quod agis. Fai bene ciò che fai.

Non serve strafare. Serve fare con forza e con vigore, sì, ma anche con verità e cuore.

Settembre è l’occasione per chiederci: che Massone voglio essere quest’anno? Qual è il mio posto, il mio mattone, il mio impegno reale?