Ad aprile tre eventi ICRA: Napoli, Salerno e Costiera Amalfitana

ICRA project: teatro, figurativo ed enogastronomia, il mito di Scaramouche, scenografia barocca e scultura

Riceviamo e pubblichiamo.

Un aprile caratterizzato da tre eventi tra Napoli e Salerno, tre importanti momenti di arte e cultura teatrale organizzati da ICRA Project, Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore – diretto da Michele Monetta e Lina Salvatore, riconosciuto dal MiC Ministero della Cultura dalla Regione Campania.

Il primo appuntamento è per mercoledì 5 aprile, alle ore 12:00, presso la Fondazione Lyceum Mara Fusco a Napoli, per la presentazione di una speciale Classe Aperta, condotta da Michele Monetta e Lina Salvatore intitolata: ‘Sulle orme di Scaramouche’.

L’incontro vedrà gli allievi del biennio dell’Accademia di Mimodramma impegnati in tecniche, figure ed esercizi, in parte con maschere della Commedia dell’Arte, per la numerosa delegazione francese del Lycée de Villeurbanne, Lione, in visita a Napoli per seguire gli innovativi sistemi pedagogici di ICRA Project di creazione e formazione teatrale e i palesi riferimenti tra la cultura teatrale napoletana, in particolare del grande comico Tiberio Fiorilli in arte Scaramouche, e quella della drammaturgia francese nella figura di Molière già allievo di Scaramuccia.

Il secondo appuntamento è fissato per il 13 aprile, alle ore 17:00, al Teatro del Liceo Artistico Sabatini – Menna di Salerno nell’ambito di Memorie Future, VII edizione.

È previsto lo speciale seminario ‘Scenografia barocca e scenari novecenteschi’, a cura del drammaturgo Gerardo Guccini dell’Università di Bologna.

Sempre nell’ambito di Memorie Future, il 18 aprile, alle ore 18:00, presso la Sala conferenze dell’Hotel Tramonto d’Oro a Praiano (SA) si terrà il terzo appuntamento. ICRA Project presenterà lo scultore Paolo Sandulli nei suoi ‘Personaggi col cappello’.

In questa occasione il Maestro Sandulli esporrà e parlerà di vari ritratti in terracotta da lui realizzati, relativi a personaggi che hanno vissuto e frequentato a lungo la Costiera Amalfitana, tra questi Eduardo, Massine etc…

L’incontro sarà completato da letture sceniche, brani musicali e canori tra ‘800 e ‘900, a cura di Lina Salvatore con il Maestro Lorenzo Marino alla chitarra.

Al termine, la direzione dell’Hotel Tramonto d’Oro offrirà al pubblico presente una degustazione di vini DOC campani e preziosi prodotti della gastronomia amalfitana.