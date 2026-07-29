Acque del Lazio, Palazzo: Goletta Verde e ARPA hanno finalità diverse

L’Assessore: Fare chiarezza per non creare confusione tra i cittadini

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

I risultati dei campionamenti effettuati da Goletta Verde lungo le coste del Lazio, resi noti in questi giorni, in alcuni casi sembrano restituire un quadro differente rispetto ai dati ufficiali sulla qualità delle acque di balneazione. Ritengo quindi necessario fare chiarezza, per evitare che i cittadini siano lasciati in balia di dubbi e interpretazioni che rischiano di creare una contrapposizione tra istituzioni e associazioni ambientaliste che, nei fatti, non esiste.

Lo dichiara l’Assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo commentando i dati resi noti da Goletta Verde di Legambiente che, su 24 punti campionati nelle province di Roma, Viterbo e Latina ne ha registrati 4 con giudizio fortemente inquinato e altri 4 inquinati.

I monitoraggi, svolti dai volontari tra l’8 e il 21 luglio, hanno riguardato 16 punti a mare e 8 in foci di fiumi o canali per un totale di 24 punti.

L’Assessore Palazzo spiega: