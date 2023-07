‘Acitu e Magarìa’ al Parco Villa Tasca

Riceviamo e pubblichiamo.

La stagione estiva del Teatro Biondo di Palermo prosegue martedì 4 e mercoledì 5 luglio, alle ore 21:00, nel Parco Villa Tasca con uno spettacolo particolare, ‘Acitu e Magarìa’ scritto, diretto e interpretato dagli allievi drammaturghi, registi e attori della Scuola del Teatro Biondo, coordinati nelle varie fasi di lavoro da Giorgio Bongiovanni, che li affianca anche in scena insieme a Simona Malato.

Lo spettacolo chiude il primo triennio del ‘Corso di Laurea in Recitazione e professioni della scena’ istituito in collaborazione con il DAMS dell’Università degli Studi di Palermo.

Afferma la Direttrice del Biondo Pamela Villoresi:

Siamo giunti al traguardo, al bel traguardo, del primo saggio-tesi di laurea del primo corso in ‘Recitazione e professioni della scena’. Non sono stati tre anni facili ma ce l’abbiamo fatta. E non abbiamo scelto di fare uno spettacolo d’avanguardia, dove celare eventuali mancanze sarebbe stato più facile.

Abbiamo avuto il coraggio di affrontare uno spettacolo classico e rigoroso, nel quale i nostri allievi, coordinati dal loro docente di Commedia dell’Arte Giorgio Bongiovanni, si cimentano in drammaturgia, regia e recitazione, ognuno per ciò che gli compete.

Abbiamo seguito le prove e siamo orgogliosi di loro. Non possiamo che augurarci di averli spesso sui nostri palcoscenici, e per questo ci sono in campo tutte le nostre migliori intenzioni e il nostro impegno, e di vederli nelle più belle produzioni nazionali. Buona vita teatrale, ragazzi!