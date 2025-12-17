Accordo Ufficio Speciale per Ricostruzione del Lazio e PST Alto Lazio

Rinaldi: ‘Passaggio strategico per il futuro del territorio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È stata siglata nelle scorse settimane un’importante convenzione tra l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio e il Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio.

L’accordo prevede una proficua collaborazione tra i due enti che puntano a sviluppare importanti sinergie nel mondo della ricerca, della innovazione, della formazione, dell’agricoltura sostenibile e della valorizzazione turistica, sia ambientale che culturale.

Il Piano operativo si svilupperà su quattro ambiti di collaborazione che saranno:

1. Agricoltura e filiere agroalimentari sostenibili:

Supporto tecnico e scientifico a imprese, cooperative e Comuni per progetti del Biodistretto Alto Lazio-Terraviva.

2. Turismo lento, cammini e infrastrutture verdi digitali:

Applicativi e piattaforme digitali per la gestione e il monitoraggio dei flussi sui Cammini e Ciclovie.

3. Data center e transizione digitale:

Cooperazione per la messa a sistema dei dati territoriali, ambientali e progettuali, in sinergia con il Data Center di Rieti, di proprietà del PST Alto Lazio, e il Fascicolo Digitale dell’Edificio, al fine di garantire l’integrazione, la sicurezza e l’interoperabilità delle informazioni utili ai processi di ricostruzione e sviluppo dei territori del cratere sismico.

4. Formazione e qualificazione professionale:

Attivazione, in collaborazione con le Università e i centri di ricerca, di percorsi formativi, corsi professionalizzanti e master di specializzazione orientati allo sviluppo delle competenze necessarie per l’attuazione delle strategie territoriali.

L’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha dichiarato:

La convenzione rappresenta un passaggio strategico per il PST Alto Lazio e per il territorio. Un lavoro condiviso che punta a valorizzare la missione del Parco. Il Data Center di Rieti è un asset fondamentale che offre servizi ad alto contenuto innovativo a supporto della ricostruzione e dello sviluppo dei territori.

L’Amministratore delegato del PST Alto Lazio, Federico Rinaldi, ha commentato: