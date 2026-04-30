Accordo Trasnova. Bonavitacola: Regione a difesa del lavoro in Campania

Revocata la procedura di licenziamento collettivo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La vertenza Trasnova si chiude con un esito positivo. L’accordo sottoscritto oggi revoca la procedura di licenziamento collettivo e tutela i 94 lavoratori impiegati negli stabilimenti dell’azienda, 53 dei quali a Pomigliano d’Arco.

Il risultato è frutto di un’intesa responsabile tra Trasnova e Stellantis, raggiunta anche grazie alle sollecitazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Campania.

L’accordo prevede la revoca dei licenziamenti e l’attivazione di strumenti di salvaguardia occupazionale per accompagnare la fase di ricollocazione delle maestranze in esubero nel circuito produttivo.

Ora occorre puntare a programmi industriali strutturati che garantiscano l’impiego delle maestranze Trasnova, anche mediante l’attivazione dei necessari processi di riqualificazione del personale.

Ringraziamo i lavoratori e le organizzazioni sindacali per la determinazione e l’unità dimostrate lungo tutta la vertenza. Apprezziamo la responsabilità con cui Stellantis e Trasnova hanno affrontato questa fase decisiva. La Regione c’è, e ci sarà sempre quando si tratta di difendere il lavoro in Campania.

Così l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Fulvio Bonavitacola.