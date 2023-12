Accordo Regione Lazio – sindacati su riduzione pressione fiscale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Desidero ringraziare le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL per aver firmato questo pomeriggio l’accordo sulla riduzione della pressione fiscale per i cittadini e i lavoratori della Regione Lazio.

Lo dichiara l’Assessore regionale al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste Giancarlo Righini.

Conclude l’Assessore Righini:

Nello specifico il documento prevede, dal 1° gennaio 2025, l’eliminazione dell’addizionale del 1,60 per i redditi fino a 35000 euro, attraverso l’azzeramento dell’aliquota per i redditi fino a 28000 euro e in forma di riduzione fra i 28.000 e i 35.000 euro.

A tal fine entro il 15 aprile 2024 la Regione adeguerà la consistenza del fondo per la riduzione fiscale e per il sostegno al reddito delle famiglie che attualmente è pari a 100 milioni di euro.

Si tratta di un ulteriore sforzo economico, ottenuto grazie a un proficuo lavoro svolto dal Presidente Rocca, dalla Giunta e dai Consiglieri di maggioranza e opposizione in Commissione Bilancio, che ha come scopo principale quello di dare ai cittadini del Lazio in maggiore difficoltà, la possibilità di guardare al futuro con maggiore fiducia.