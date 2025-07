Accordo Quadro Scuola Superiore Meridionale – Unione Industriali Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Alta Formazione e mondo delle Imprese insieme per promuovere la crescita del Territorio.

La Scuola Superiore Meridionale, SSM, responsabile Prof. Arturo De Vivo, e l’Unione Industriali Napoli, UIN, Presidente Costanzo Jannotti Pecci, hanno a tale scopo definito un Accordo Quadro.

SSM e UIN condividono l’interesse a promuovere iniziative congiunte negli ambiti tematici in cui si articolano le due principali Aree interdisciplinari della Scuola Superiore Meridionale: Umanistico-Giuridica e Scientifico-Tecnologica.

La responsabilità dell’attuazione del presente Accordo Quadro è affidata, per la Scuola Superiore Meridionale, al Prof. Giuseppe Recinto membro del comitato ordinatore della SSM e, per Unione Industriali Napoli – Confindustria Napoli al Direttore Generale, Francesco Benucci.

Le macro-aree di collaborazione, nelle quali sviluppare una possibile cooperazione, sono:

• Formazione e Alta Specializzazione;

• Ricerca e Terza Missione;

• Collaborazione con Aziende Partner;

• Placement e Orientamento in Uscita.

Per dare operatività alle sinergie annunciate saranno definiti appositi accordi attuativi, con l’individuazione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate, delle attività da svolgere, degli obiettivi da realizzare, dei termini e delle condizioni di svolgimento, dei tempi di attuazione, degli eventuali oneri finanziari.

Costanzo Jannotti Pecci Presidente di Unione Industriali Napoli: Questo Accordo ha una prospettiva strategica per il nostro tessuto produttivo. Non a caso ha una durata quinquennale, potendo inoltre essere rinnovato.

A Napoli è stato costituito un organismo di altissimo profilo, che formerà giovani con competenze e abilità in grado di affrontare proattivamente le nuove frontiere del sapere e dell’innovazione.

Le imprese napoletane, con il loro know-how, i loro programmi di crescita tecnologica, la proiezione sempre maggiore verso i mercati internazionali, potranno avvalersi di questo formidabile capitale umano.

Ma la cooperazione con la Scuola Superiore Meridionale sarà fondamentale anche per dare vita a programmi di ricerca comuni e costruire percorsi finalizzati ad accelerare la crescita del contesto strutturale, economico e sociale in cui ci troviamo quotidianamente a operare.

Prof. Giuseppe Recinto, membro del comitato ordinatore della Scuola Superiore Meridionale:

Per la Scuola Superiore Meridionale questo accordo quadro con l’Unione Industriali di Napoli, da me fortemente auspicato, rappresenta un ulteriore tassello per rafforzare la sinergia con il tessuto imprenditoriale napoletano nella prospettiva di un sempre maggiore dialogo tra alta formazione e mondo produttivo.

La finalità è quelle di sviluppare dei veri e propri modelli di co-progettazione nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, mettendo a “fattore comune” le diverse competenze ed esperienze nell’interesse delle nostre allieve e dei nostri allievi.

Al cospetto di una società sempre più complessa e interconnessa è nostro dovere offrire una solida formazione, non soltanto teorica, ma anche attenta ai dati di contesto per formare una classe dirigente che sia davvero all’altezza delle tante sfide, che ci attendono.

Ed in questa direzione l’Unione Industriali di Napoli ed il mondo imprenditoriale napoletano, con la loro capacità di innovare e guardare al futuro, sapranno sicuramente offrire un valido contributo per la crescita e la formazione dei nostri giovani.

Crediamo fermamente in una formazione universitaria che sappia realmente e costruttivamente confrontarsi con il mondo esterno.