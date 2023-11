Accordo coesione, Angelilli: sbloccati fondi per Consorzio industriale

L’Assessore: ‘I fondi consentiranno la realizzazione di 39 interventi a lungo attesi, di cui 25 nella provincia di Frosinone’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Con la firma dell’accordo tra il Presidente Rocca e il Premier Meloni, sono stati finalmente riassegnati alla Regione Lazio oltre 60 milioni di euro per la competitività delle imprese, di cui oltre 45 milioni per interventi infrastrutturali per le aree industriali del Lazio.

Si tratta di un grande risultato che abbiamo raggiunto grazie alla stretta collaborazione con il Ministro Fitto, che ha compreso che i progetti andavano assolutamente recuperati e inseriti nella lista delle opere da finanziare con i fondi europei per lo sviluppo regionale.

Lo ha dichiarato il Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico, al Commercio e Artigianato, all’Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Il Vicepresidente Angelilli ha concluso: