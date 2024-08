Acconciatori ed estetisti a Mondragone (CE) per ‘Lo Stile nei Tempi’

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Lo Stile nei Tempi’ è l’evento che si svolgerà stasera, 4 agosto, alle 21:00, a Mondragone (CE), in piazza Mario Liberato Conte, organizzato dall’Associazione Acconciatori Estetisti Mondragone insieme ad Associazione Riviera Domizia, Casartigiani Caserta e Città di Mondragone.

Obiettivo dell’evento è promuovere tutto ciò che riguarda il mondo della moda includendo le acconciature ed il trucco, sia femminili che maschili.

Giovanna Parisi, Presidente dell’associazione promotrice, racconta:

Dietro questo evento c’è un grande lavoro di squadra, così com’è grande il lavoro di coordinamento che da cinquant’anni l’Associazione Acconciatori Estetisti Mondragone svolge sul territorio, redigendo un listino prezzi unico, pianificando aperture e periodi di ferie ed impegnandosi per il decoro della città.

In linea con la programmazione dell’estate mondragonese, acconciature e trucchi toccheranno il tema dei party estivi, dell’eleganza ricercata e dello stile urban che tanto attira i nostri giovani.

Saranno presenti in piazza oltre venti professionisti, hair stylist e make up artist, pronti da dare il meglio di sé ed a lasciare a tutti gli spettatori la testimonianza di una Mondragone operosa, lontana dalla solita narrazione.

Il Presidente casertano Giuseppe D’Amore spiega:

Casartigiani è da sempre vicina agli operatori artigiani del territorio ed lo è ancor di più quando questi si danno da fare, come in questo caso, per promuovere la propria arte insieme al territorio.

L’artigianato rappresenta, in Italia, un quinto del mondo imprenditoriale con circa tre milioni di addetti e Casartigiani si occupa di rappresentarlo in sede istituzionale offrendo agli operatori serie di servizi e di consulenze per rendere più forte la negatività.

Sono felice di essere presente e di patrocinare l’iniziativa dell’Associazione Acconciatori Estetisti Mondragone che dà voce ad una categoria che su un territorio, anche molto delicato, rappresenta un esempio da seguire per capacità di coordinamento ed attività svolta a favore dei propri clienti e propri concittadini.