Accesso al credito: seminario Confidi PMI Campania – ODCEC Napoli

In programma il 25 ottobre presso la sede dell’Ordine dottori commercialisti di Napoli

‘Il percorso giusto per l’accesso al credito’ è il titolo del seminario promosso da Confidi PMI Campania, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ordine dottori commercialisti di Napoli, con il patrocinio della Regione Campania, in programma martedì 25 ottobre alle ore 10:00 presso la sede dell’Ordine dottori commercialisti di Napoli, in piazza dei Martiri 30.

All’evento parteciperanno:

Eraldo Turi, Presidente ODCEC – Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, che illustrerà il progetto del mese dell’educazione finanziaria;

Marilena Nasti, Consigliere delegato Commissione ODCEC di Napoli Rapporti banche, imprese e crowdfunding, che parlerà delle difficoltà di accesso al credito delle PMI e degli strumenti per arginare il fenomeno del credit crunch;

Angelo Bruscino, Vicepresidente Confidi PMI Campania, che presenterà il Confidi PMI Campania e i temi del seminario;

Maria Cristina Petricca, Direttore Federascomfidi, che interverrà sulla piattaforma meritodicredito.it e gli aspetti normativi del credito diretto legge 108/96;

Susy vitelli, Confidi PMI Campania area fondi MEF e MiSE, sul credito diretto e sugli aspetti operativi del fondo legge 108/96.

L’iniziativa fa parte del calendario degli eventi pubblicato sul sito www.quellocheconta.gov.it, e delle attività promosse dal comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria in occasione del mese dell’educazione finanziaria #ottobreEdufin2022.