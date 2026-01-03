Accendere fuochi, costruire legami: il 2025 di Ultimi Fuochi Teatro

Un anno di teatro sociale, produzioni artistiche e pubblico intergenerazionale in un piccolo Comune del Salento diventato luogo di incontro e creazione

Si chiude con grande soddisfazione l’anno di attività 2025 di Ultimi Fuochi Teatro, progetto

annuale cofinanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo Nazionale per lo

Spettacolo dal Vivo e dalla Regione Puglia con sede stabile al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano grazie alla collaborazione con il Comune di Spongano (LE).

Lo spazio – un ex mercato coperto che per i cittadini è diventato “il teatro” – ha ospitato e prodotto un ricco cartellone di spettacoli e attività laboratoriali, confermandosi luogo di produzione culturale e di incontro per pubblici di tutte le età.

La compagnia, sotto la direzione artistica di Alessandra Crocco e Alessandro Miele, ha proseguito un percorso artistico dinamico, legato ai luoghi attraversati – teatri, scuole, contesti urbani, spazi rigenerati, case di cura – e alle persone incontrate, in particolare i giovani.

Nel corso dell’anno, la rassegna Fuochi Comuni e il festival estivo Ultimi Fuochi Festival hanno proposto spettacoli e progetti di grande varietà, tra cui le produzioni della compagnia:

– ‘Non una voce’, spettacolo in auto e a piedi, co-prodotto con Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, in cui Roberto Magnani, unico interprete, accompagna gli spettatori in un viaggio notturno;

– ‘Teste Dure’, spettacolo ispirato alle storie di perseveranza tratte dal mondo di Gianni Rodari, che ha invitato il pubblico, dai più giovani ai loro accompagnatori, a riflettere sulla determinazione e sul coraggio di seguire nuove strade;

– ‘Tempesta’, spettacolo partecipato che ha coinvolto in scena più di 50 allieve e allievi;

– ‘Donne fuori programma’ di e con Alessandra Crocco e Cristiana Verardo che ha raccontato storie di figure femminili non adeguatamente ricordate;

– ‘Altrove’, ultima produzione con Rita Felicetti presentata in anteprima a Spongano, che ha esplorato il tema dell’ignavia e delle scelte interiori;

– ‘A piccoli passi in teatro’, progetto performativo-laboratoriale dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni, con storie e giochi teatrali pensati per avvicinare fin da piccoli all’esperienza scenica;

– ‘Pinocchio a puntate’, un progetto seriale che propone la lettura integrale del capolavoro di Collodi in vista dei duecento anni dell’autore;

– ‘Racconti di Natale’, uno spettacolo natalizio coinvolgente per famiglie e bambini, che ha

trasformato il palco in un racconto di magia e partecipazione.

Inoltre, sono stati ospitati gli spettacoli di compagnie e artisti di rilevanza nazionale come Daniele Parisi, Ateliersi, Davide Grillo, Iac, Teatro Caverna, Menoventi, Teatro del Carro, Pilar Ternera, Teatri35.

Numeri di rilievo per l’anno 2025:

oltre 3.000 spettatori coinvolti;

80 spettacoli realizzati, di cui 50 nel territorio di Spongano e dintorni;

90 allievi nei percorsi formativi;

20 spettacoli programmati tra ottobre e il 24 dicembre.

Alessandra Crocco afferma:

Il teatro che portiamo avanti nasce dall’incontro con le persone e con i luoghi. Non è solo messa in scena, ma relazione: con i bambini, con le scuole, con chi abita e visita Spongano. Ogni performance è un invito alla partecipazione, all’ascolto e all’immaginazione.

Alessandro Miele aggiunge:

La nostra sfida è dimostrare che anche un piccolo comune può essere centro di cultura viva, aperta e accessibile. Abbiamo accolto artisti di straordinario profilo e un pubblico curioso, trasformando lo spazio dell’ex mercato in un presidio culturale che guarda al futuro.

Ultimi Fuochi Teatro conferma così la sua vocazione di teatro che crea comunità, un luogo dove

l’arte è strumento di crescita, dialogo e rigenerazione culturale. La compagnia ringrazia enti,

partner, artisti e soprattutto il pubblico che ha partecipato con entusiasmo alle iniziative dell’anno, e annuncia che la programmazione 2026 sarà presto svelata con nuove proposte.