Accademico d’Onore Accademia di Arnau Roger Pier Felice degli Uberti

Prestigioso riconoscimento per aver dedicato tutta la vita allo studio dell’Araldica, della Genealogia, delle Scienze Documentarie e degli Ordini Cavallereschi

Il Consiglio Direttivo dell’Accademia di Arnau Roger comunica con grande letizia che il Dott. Pier Felice degli Uberti è stato nominato Accademico d’Onore.

Il conferimento avviene con le seguenti motivazioni:

Riteniamo sia un giusto riconoscimento a chi con straordinario successo, attraverso gli enti fondati, ha dedicato tutta la vita allo studio dell’Araldica, della Genealogia, delle Scienze Documentarie e degli Ordini Cavallereschi, divenendo su questi temi indiscussa autorità internazionale, rendendo onore alla Patria con la diffusione della nostra tradizione storica e della nostra cultura all’estero, oltre che aver contributo allo sviluppo originale di queste discipline nella Repubblica.

Pier Felice degli Uberti è pubblicamente riconosciuto come uno dei massimi esperti mondiali nelle discipline ausiliarie della storia quali l’araldica, i sistemi premiali, il diritto nobiliare.

Dottore in Lettere dell’Università degli Studi di Torino. Master di II livello in Diritto Nobiliare e Premiale, Araldica e Genealogia presso la UNED di Madrid.

Presidente dell’International Commission for Orders of Chivalry – ICOC. Presidente della Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique – CIGH.

Presidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano – IAGI. Presidente onorario dell’Académie Internationale de Généalogie – AIG. Past Director dell’Institut International d’Études Généalogiques et d’Histoire des Familles – ICFHS.

Vicepresidente dell’Académie Internationale de Généalogie – AIG. Accademico dell’Académie Internationale d’Héraldique – AIH. Vicepresidente dell’Istituto Internazionale di Genealogia e Araldica – IIGH.

Docente di araldica, diritto nobiliare e scienze ausiliarie della storia presso la Scuola di Archivistica dell’Archivio di Stato di Bologna e Modena. Segretario generale di Famiglie Storiche d’Italia e Historical Families of Europe.

Direttore responsabile di Nobiltà, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, e de Il Mondo del Cavaliere, membro del Consiglio Consultivo di Hidalguía, rivista spagnola di genealogia, nobiltà e araldica edita dalla Real Asociación de Hidalgos de España.

Attualmente autore di oltre 32 pubblicazioni e 400 articoli di scienze documentarie della storia di contenuto scientifico. Inoltre, è stato consulente di genealogia e storia di famiglia per RAI International e poi RAI Italia.

Appartiene, inoltre, alla Real Asociacion de Hidalgos de España ed è Académico de Mérito della Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia e svolge anche la funzione di Segretario di ‘Studium’ – Accademia di Casale e del Monferrato per l’Arte, la Letteratura, la Storia, le Scienze e le Varie Umanità.

Pier Felice degli Uberti è Conte di Cavaglià, 15° Barone di Cartsburn, Scozia, Signore di Benham Valence, Inghilterra, appartiene al Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid ed è insignito di innumerevoli onorificenze italiane e straniere.

Vive congratulazioni a Pier Felice degli Uberti!