Accademia Musicale Yamaha in festa per il Natale 2024

I concerti dei giovani allievi sul territorio casertano

Ricco il programma dell’Accademia Musicale Yahama diretta da Mena Santacroce per le festività natalizie 2024.

Si inizia sabato 14 dicembre alle 18:00 con il concerto inaugurale dal titolo ‘Luci alle finestre’. L’evento si terrà alla Galleria Artemi di San Nicola la Strada (CE) e vedrà protagonisti gli allievi del Corso Yunior e Avanzato di pianoforte.

Quindi, giovedì 19 dicembre l’appuntamento è alle 18:30 presso il Circolo Nazionale in piazza Dante a Caserta per il Concerto di Natale con i giovani pianisti dell’Accademia. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Caserta.

Venerdì 20 dicembre il Concerto per giovani pianisti. L’appuntamento è per le 19:15 presso l’Accademia Musicale Yamaha sede di Caserta in via Caduti sul Lavoro, 110.

E ancora, sabato 21 dicembre il ‘Concerto per giovani talenti’. Gli allievi dei corsi di chitarra, violino e canto si esibiranno alle 17:30 presso il Salone Borbonico di San Nicola la Strada. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Pro Loco e gode del patrocinio del Comune.

Domenica 22 dicembre, poi, la terza edizione dell’evento ‘Con la musica si può. L’Accademia Yamaha in festa per l’UNICEF’ con il patrocinio del Comune di Caserta e del Comitato UNICEF Caserta.

Appuntamento a Caserta presso la sede di via Caduti sul Lavoro, 110, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 21:00. In programma concerti del corso Yunior e Advance di pianoforte e di batteria.

Alle 19:00 poi il coro dell’Accademia diretto dal maestro Emanuele Aprile eseguirà in prima assoluta l’Inno dell’UNICEF Caserta, donato dal maestro Raffaele Piscitelli all’associazione di volontariato e affidato all’Accademia per gli arrangiamenti e l’esecuzione.

Lunedì 23 dicembre il Concerto di Natale presso la Sala consiliare del Comune di San Marco Evangelista con i giovani pianisti dell’Accademia. L’appuntamento è per le ore 19:00.

La direttrice sottolinea:

Anche quest’anno abbiamo deciso di essere presenti sul territorio con una serie di eventi che vedranno impegnati i nostri bambini con la loro musica in momenti di condivisione e solidarietà.

Tutti gli eventi rientrano nelle celebrazioni per i 30 anni dalla nascita dell’Accademia Musicale Città di Caserta.

L’Accademia musicale Yamaha ha sede a Caserta alla via Caduti sul Lavoro, 110 – 0823/325824 e a San Nicola la Strada alla via Napoli, 8 – 0823/422193.