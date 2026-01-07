Acca Larentia, Ghera: ‘La sinistra condanni la vergognosa aggressione’

L’Assessore: ‘A distanza di anni c’è ancora chi soffia sul fuoco della violenza’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
L’aggressione subita ai danni di attivisti di destra nell’ambito delle iniziative per la commemorazione di Acca Larentia è un atto grave che condanniamo senza se e senza ma.
A distanza di anni c’è ancora chi soffia sul fuoco della violenza provando ad alimentare nelle giovani generazioni quel clima di odio che costò la vita a tanti ragazzi negli Anni di Piombo.
Lo dichiara Fabrizio Ghera, esponente di FdI e assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del Territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e Patrimonio della Regione Lazio.
Ci auguriamo che questa volta i rappresentanti della sinistra scelgano la strada della condanna piuttosto che, come spesso avviene quando a subire aggressioni sono ragazzi di destra, lasciare nel silenzio e nell’impunità la gravità di queste azioni.