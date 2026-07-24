Abusivismo edilizio, via libera ad abbattimenti a Castel Volturno (CE)

Autorizzati circa 292mila euro per le demolizioni sul litorale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Giunta regionale della Campania, con delibera n. 405 del 23 luglio 2026, ha autorizzato il Comune di Castel Volturno a utilizzare le risorse derivanti da economie di gara, per un importo pari a 292.192,39 euro, già nella disponibilità dell’ente, per la demolizione di manufatti e immobili abusivi realizzati lungo il litorale domitio.

Il provvedimento arriva ad appena 24 ore dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e Legambiente Campania, firmato a bordo della Goletta Verde ormeggiata al Borgo Marinari.

L’accordo, siglato dal presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, dal Presidente regionale Mariateresa Imparato e degli Assessori regionali Vincenzo Cuomo e Claudia Pecoraro, mira a potenziare il “monitoraggio scientifico dell’abusivismo e il controllo del territorio”, istituendo una Cabina di regia permanente e supportando i Comuni nelle procedure di esecuzione delle ordinanze di demolizione.

Secondo il recente rapporto “Abbatti l’abuso” di Legambiente, infatti, in Campania tra il 2004 e il 2022 è stato eseguito solo il 13,1% delle ordinanze di demolizione emesse, 3.107 su 23.635.

L’atto approvato rappresenta un significativo passo operativo scaturito dal tavolo di confronto istituzionale, tenutosi lo scorso 3 luglio, presso la Procura Generale di Napoli, promosso dal Procuratore Generale di Napoli e dal Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, con la partecipazione del Prefetto di Caserta, dei vertici regionali e comunali e delle forze dell’ordine e di polizia giudiziaria.

L’Assessore regionale al Governo del Territorio e al Patrimonio, Vincenzo Cuomo, dichiara:

Con l’approvazione di questa delibera diamo immediata attuazione agli impegni assunti al tavolo promosso dalla Procura e alla sinergia attivata con Legambiente. Sblocchiamo e riassestiamo risorse già disponibili e le destiniamo al ripristino della legalità e alla tutela della costa a Castel Volturno. Agiamo con determinazione per eliminare situazioni di degrado e pericolo sulle spiagge, restituendo decoro e sicurezza ai cittadini e all’ambiente.

Le risorse finanziarie permetteranno di intervenire su diversi siti e complessi immobiliari abusivi, pericolanti o in stato di rudere situati a ridosso della linea di battigia e sul demanio marittimo.

L’attuazione e la rendicontazione finanziaria delle attività saranno monitorate dalla Direzione Generale Governo del Territorio della Regione Campania.