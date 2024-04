Abusi sessuali online su minori: norme vigenti prorogate aprile 2026

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Mercoledì il Parlamento ha prorogato fino al 3 aprile 2026 un’esenzione alle norme UE sulla privacy che facilita l’individuazione di materiale pedopornografico online.

Con 469 a favore, 112 contrari e 37 astensioni, i deputati hanno approvato una proroga temporanea dell’attuale deroga alla legislazione e-Privacy che consente l’individuazione volontaria, da parte delle piattaforme Internet, di materiale pedopornografico online (Child Sexual Abuse Material, CSAM).

La deroga sarà prorogata fino al 3 aprile 2026. Nel frattempo i deputati sperano di raggiungere un accordo con i governi UE su un quadro giuridico definitivo per prevenire e combattere gli abusi sessuali online sui minori.

Allo stesso tempo, saranno armonizzate le tipologie di dati che devono essere condivisi da imprese, Stati membri e istituzioni europee sulle misure messe in atto per individuare materiale pornografico.

Secondo la Commissione, infatti, l’assenza di un modello unico per la raccolta dei dati ha portato a notevoli disparità nei materiali raccolti, andando a incidere sull’efficacia delle misure e sulla capacità di monitorare il loro impatto.

La relatrice Birgit Sippel (S&D, Germania) ha dichiarato:

L’abuso sessuale sui minori è un crimine orribile e dobbiamo impedirne la diffusione online. Per questo motivo, abbiamo convenuto di estendere la deroga che consente ad alcune aziende di utilizzare la tecnologia per rilevare materiale pedopornografico online.

Tuttavia, abbiamo fissato un termine ristretto per la scadenza del regolamento provvisorio come mezzo per esercitare pressioni sul Consiglio affinché adotti una posizione sul regolamento permanente.

Le correzioni una tantum non sono mai buone come le misure permanenti. Il Consiglio deve sedersi al tavolo e raggiungere un accordo con i deputati sulle norme permanenti.