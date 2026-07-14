Abruzzo in festa per Campionato nazionale di Escursionismo MTB del CSI

Il titolo arancioblu alla Tornimparte Bike, davanti alla ASD Piccolo Tibet, ed alla ASD Mountain Bike Cassino

Riceviamo e pubblichiamo.

Una partecipazione che ha superato ogni aspettativa e un entusiasmo contagioso hanno decretato il grande successo della terza edizione della Cicloturistica alle Pendici del Gran Sasso, domenica 12 luglio a Paganica, terza tappa del circuito Ciclotour Abruzzo Experience valida quest’anno come Campionato Nazionale CSI di di Escursionismo MTB.

Il titolo è stato conquistato dalla Tornimparte Bike, in gara con 15 atleti davanti alla ASD Piccolo Tibet, con 12 bikers la detentrice del titolo 2025, e alla ASD Mountain Bike Cassino in corsa in Abruzzo con 9 elementi.

Quarta piazza alla Polisportiva Icaro/Bertucci, quindi la Asd Boomers EMTB di Avezzano, La Colombaia di Mondragone, e le due romane Wonder Bike Pomezia e Ciclotech.

L’evento è stato organizzato dalla Sport Event ASD, in collaborazione con il CSI dell’Aquila, grazie al prezioso sostegno e patrocinio della Regione Abruzzo. Ottima l’accoglienza, i servizi e l’organizzazione in generale.

La libera scelta dei percorsi, tutti affascinanti, ben segnalati e presidiati dai tanti volontari e collaboratori, ha favorito una maggiore socializzazione tra gli atleti che si è concretizzata ancora di più nella festa finale con le premiazioni ed un ricco pasta party molto gradito da tutti.

Il percorso ha accompagnato i partecipanti in un autentico viaggio alla scoperta delle bellezze del territorio aquilano, attraversando Assergi, il Santuario della Madonna d’Appari, Camarda, la Chiesa di San Clemente, San Pietro della Jenca – Santuario di San Giovanni Paolo II, Masseria Cappelli, Il Vasto, Aragno, Tempera e Paganica, con il maestoso Gran Sasso a fare da cornice.

La giornata si è aperta con la suggestiva esibizione dei Bandierai dei Quattro Quarti dell’Aquila, seguita dalla dimostrazione della Ginnastica Dinamica Militare Italiana, curata dall’istruttore Lorenzo De Foglio.

Grande partecipazione anche al trekking organizzato in collaborazione con la ASD Nuovo Mattino, grazie alla guida di Simone, così come grande interesse ha riscosso l’esibizione di Drone Racing L’Aquila

Grande soddisfazione espressa dal Presidente del CSI L’Aquila, Luca Tarquini che ha voluto ringraziare tutto il comitato organizzatore per l’impegno, sottolineando l’importante lavoro di squadra profuso. Presente anche per la Commissione Tecnica nazionale ciclismo, Enzo Martino.