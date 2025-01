‘Abiti d’Asia – Avvolti in un drappo di stoffa’ al Museo d’Arte Cinese

Il 25 gennaio a Parma incontro a più voci sui tessuti asiatici, presentato dal Centro di Cultura Italia – Asia ‘Guglielmo Scalise’ di Milano

Il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma sabato 25 gennaio, dalle 15:00, ospiterà l’incontro dal titolo ‘Abiti d’Asia – Avvolti in un drappo di stoffa’, presentato dal Centro di Cultura Italia – Asia ‘Guglielmo Scalise’ di Milano.

Nelle culture asiatiche, il tessuto è da sempre un potente strumento identitario e comunitario, ricco di riferimenti e codici di comunicazione comprensibili a tutti gli individui del gruppo o dell’etnia di appartenenza.

In molti Paesi asiatici, infatti, le persone non si vestono con abiti ‘strutturati’, frutto di lavoro sartoriale, ma utilizzano tessuti prodotti appositamente in un unico telo, con dimensioni e caratteristiche particolari, che li rendono facilmente utilizzabili per abbigliare il corpo senza la necessità di ulteriori interventi.

Pur essendo una tradizione che affonda le radici nei tempi passati, l’uso di un singolo telo, spesso una striscia finemente tessuta, è ancora oggi un elemento fondamentale nei costumi tradizionali e nel vestiario quotidiano.

Susanna Marino, Presidente del Centro di Cultura Italia – Asia, docente di lingua e cultura giapponese e yamatologa, afferma:

Chiara Allegri, Direttrice del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, aggiunge:

Siamo entusiasti di accogliere l’evento ‘Abiti d’Asia – Avvolti in un drappo di stoffa’ nel nostro Museo, che da sempre si distingue per il suo impegno nella promozione di eventi che celebrano le tradizioni e le culture di diverse parti del mondo. Il nostro spazio è da sempre un punto di riferimento per l’interazione tra arte, antropologia e scambio culturale, e questa iniziativa ne è un esempio straordinario. Il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico si conferma come un luogo dinamico e aperto alla ricerca e alla riflessione, capace di ospitare eventi di alto valore scientifico e culturale, offrendo così alla città di Parma un’opportunità unica per esplorare nuove prospettive e arricchire il nostro panorama culturale.

Nel corso dell’incontro interverranno Marilia Albanese, docente di cultura indiana e viaggiatrice, con ‘Sari, l’arte del drappeggio’; Susanna Marino e Lucia Lapone, textile designer, artista tessile e ricercatrice indipendente, esporranno ‘Kimono e obi, la cultura dell’avvolgere’; Paola Manfredi, ricercatrice indipendente, si occupa di storia e conservazione di tradizioni tessili dell’Asia Meridionale, parlerà di ‘Turbanti d’Oriente’, infine Rosella Morelli, studiosa di culture asiatiche e tradizioni tessili di gruppi etnici, con Bruno Gentili, collezionista e cultore di arti asiatiche e tribali, si occuperà di ‘Vestiti da un rettangolo di stoffa’.

Si parlerà di turbanti, sari, obi, kimono, sarong, longyi e di molti altri esempi tipici, derivati dall’uso di rettangoli o quadrati di tessuto, spesso non cuciti o con pochissime cuciture, che avvolgono il corpo, e dall’abilità di chi sa come drappeggiare, fissare e indossare questo tipo di abbigliamento.

L’evento sarà anche un’opportunità per presentare al pubblico di Parma le tre pubblicazioni che hanno seguito altrettanti convegni del Centro di Cultura Italia – Asia sul tessuto asiatico, svoltisi tra il 2019 e il 2023 negli spazi del Museo delle Culture di Milano, MUDEC.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

