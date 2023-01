Abitare in Toscana: XI rapporto sulla condizione abitativa in Toscana

La conferenza stampa di presentazione il 20 gennaio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

‘Abitare in Toscana’. L’undicesimo rapporto sulla condizione abitativa in Toscana, redatto dall’Osservatorio sociale regionale, sarà presentato venerdì 20 gennaio.

L’evento si terrà a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, sala Pegaso, e in streaming sul sito della Regione Toscana.

Come ogni anno la presentazione del rapporto sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione del comparto casa, con una analisi dei dati sul mercato, sulle locazioni e sugli sfratti, ma anche sulle politiche regionali in materia.

I lavori inizieranno alle ore 9:30 e proseguiranno per tutta la mattina per poi concludersi, ore 12:15, con l’intervento dell’Assessore regionale alle Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica Serena Spinelli.

Alle ore 11:30 è previsto un briefing per i giornalisti.

Programma