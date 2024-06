ABC, passaggio di consegne tra Sardu e il neo Commissario

Torino: ‘Lavorerò al servizio e per il bene dell’azienda’

Riceviamo e pubblichiamo.

Passaggio di consegne oggi in ABC, azienda speciale del Comune di Napoli per il ciclo integrato dell’acqua, tra l’ex Presidente Alessandra Sardu e il neo Commissario straordinario Andrea Torino, nominato con decreto sindacale alla guida dell’azienda speciale, già componente del CdA.

Andrea Torino guiderà ABC fino a che l’Amministrazione comunale completerà le procedure per la designazione del nuovo Consiglio d’Amministrazione.

Il Commissario Andrea Torino ha affermato:

Ringrazio il Sindaco Manfredi per la fiducia che mi ha accordato nell’accompagnare ABC in questa fase di transizione lavorerò al servizio dell’azienda con lo stesso spirito che mi ha guidato in questi anni.

Alessandra Sardu ha detto: