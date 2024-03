ABC, in via Morghen a Napoli crollato manufatto fognario

Realizzato sistema pompaggio esterno. Fornitura idrica sarà ripristinata appena condizioni sicurezza lo consentiranno

Le squadre di ABC sono da stamattina, 9 marzo, in via Morghen dove, a causa delle sollecitazioni, è crollato il manufatto fognario trascinando con sé i tubi posti all’interno e riempiendo d’acqua la voragine che si era aperta lo scorso 21 febbraio e dove da alcuni giorni erano in corso i lavori di riempimento.

Per procedere a tutte le attività necessarie è stata staccata la fornitura idrica in via Morghen e via Bonito che sarà ripristinata non appena le condizioni di sicurezza lo renderanno possibile.

I tecnici ABC nel corso della mattinata hanno realizzato un sistema di pompaggio provvisorio esterno così che la fogna non lavori più in cavità e si sta procedendo con la posa di una tubazione di dimensioni maggiori, mezzo metro di diametro, così da ridare continuità alla fogna anche in considerazione delle piogge attese nei prossimi giorni.

All’origine del crollo del manufatto fognario, in tufo e risalente ai primi del Novecento, lo ‘stress’ a cui è stato sottoposto da giorni che ha acuito le condizioni di fragilità.

Il manufatto fognario è infatti rimasto scoperto su di un fianco nella tratta della voragine e, sebbene costituisse soltanto l’alloggiamento dei tubi, ha ceduto.

Inoltre, sono in corso indagini per individuare il passaggio utilizzato dall’acqua che si è riversata in alcuni locali di via Solimena in considerazione del fatto che il varco che si era aperto nella parete lo scorso 21 febbraio è stato sigillato e chiuso.

Il Sindaco, Gaetano Manfredi, e l’Assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, sono costantemente informati sulle attività in corso.