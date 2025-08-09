Abbadia San Salvatore (SI), Giani all’inaugurazione nuovo parcheggio

L’intervento finanziato dalla Regione Toscana con un contributo di 500.000 euro, quasi un terzo dell’investimento totale

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si è svolta oggi alla presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani e del Sindaco Niccolò Volpini l’inaugurazione del nuovo parcheggio realizzato nell’area dell’ex scuola Leonardo da Vinci ad Abbadia San Salvatore (SI).

L’intervento, finanziato dalla Regione Toscana con un contributo di 500.000 euro su un investimento totale di 1.850.000 euro, rappresenta un importante tassello nel percorso di riqualificazione urbana del territorio.

Al termine delle operazioni di demolizione, è stata approvata una variante per la sistemazione delle aree esterne e la realizzazione di un’area parcheggio, finanziata attraverso economie di progetto e ribassi d’asta derivanti dalla gara di appalto originaria, con un coinvolgimento anche della quota regionale.

Il Presidente ha dichiarato:

Questo intervento dimostra l’impegno della Regione nel sostenere le amministrazioni locali per la valorizzazione degli spazi pubblici, trasformando un’area non più funzionale in una risorsa utile alla comunità. La collaborazione con il Comune di Abbadia San Salvatore ha permesso di coniugare efficienza e riqualificazione, restituendo ai cittadini un’infrastruttura moderna e funzionale. Un ringraziamento va a tutti gli attori coinvolti per aver portato a termine con successo questo progetto.

L’opera, oltre a migliorare la viabilità e l’accessibilità nel centro abitato, contribuisce a elevare la qualità della vita dei residenti, dimostrando come il recupero di aree dismesse possa generare valore per l’intera collettività.

I lavori, avviati a seguito della demolizione del plesso scolastico, sono stati regolati dall’Accordo ex art. 15 L. 241/1990, sottoscritto il 7 marzo 2024 e modificato il 19 marzo 2025.