Abagnale: Oltre 70 mln per sicurezza e futuro dei nostri studenti

Con l’approvazione del piano ‘Scuola Viva in cantiere’ e l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, mettiamo in campo risorse per oltre 70 milioni di euro complessivi, destinate a rendere le nostre scuole non solo più sicure, ma anche più moderne e sostenibili.

Il Consiglio Metropolitano ha varato provvedimenti importanti per l’edilizia scolastica del nostro territorio.

Così Ilaria Abagnale, Consigliera delegata alla Scuola per le aree vesuviana e flegrea della Città Metropolitana di Napoli, a margine della seduta consiliare che ha visto l’approvazione di numerosi provvedimenti per le scuole di competenza.

Il Consiglio ha ratificato il finanziamento di tre progetti strategici per un totale di oltre 26 milioni di euro.

La Abagnale ha spiegato:

Parallelamente, un investimento di 4,7 milioni interesserà l’ISIS de’ Medici’ di Ottaviano, un’eccellenza del comparto alberghiero e socio-sanitario che si doterà di laboratori e spazi adeguati alla sua prestigiosa offerta formativa.

Gli stanziamenti serviranno per l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e la riqualificazione complessiva delle strutture.

Si tratta di interventi integrali destinati a cambiare il volto di plessi storici e punti di riferimento per migliaia di studenti, come dimostrano i 13,4 milioni destinati all’Istituto ‘Villari’ di Napoli e gli 8 milioni per il Liceo ‘Caccioppoli’.

L’esponente di Palazzo Matteotti ha poi sottolineato la tempestività dell’azione amministrativa: grazie all’anticipazione del 10% già prevista per il 2025, gli uffici potranno affidare immediatamente le progettazioni, garantendo il rispetto dei cronoprogrammi e la massima efficienza nell’utilizzo dei fondi regionali.

Oltre ai tre pilastri di ‘Scuola Viva’, il Consiglio ha approvato ulteriori modifiche al PTLP per un pacchetto di circa 46 milioni di euro dedicato alla manutenzione straordinaria e agli ampliamenti su tutta l’area metropolitana.

Ilaria Abagnale ha continuato:

Non ci limitiamo ai grandi centri ma interveniamo con determinazione in ogni comune della nostra provincia. Attraverso gli accordi quadro inclusi nel provvedimento, garantiamo una manutenzione costante e strutturata per tutti gli istituti del territorio.

La nostra priorità è trasformare le scuole in luoghi dove il diritto allo studio sia supportato dalla bellezza e dalla piena funzionalità degli spazi.

Voglio ringraziare il Sindaco Gaetano Manfredi per il suo impulso, il Vicesindaco Giuseppe Cirillo e tutti i Consiglieri metropolitani che hanno votato all’unanimità questi provvedimenti in aula, gli uffici tecnici e ammnistrativi per il lavoro svolto.

Investire nella scuola significa investire direttamente sul capitale umano della Città Metropolitana.

Il nostro impegno proseguirà ora con il monitoraggio costante dei cantieri, affinché gli studenti possano vivere la loro formazione in edifici moderni, sicuri e all’avanguardia.