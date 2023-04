AA&S Centro Ester, Pasqua serena: vittoria esterna a Giugliano

Bk Club Giugliano 61 – AA&S Centro Ester 69

Pasqua con il sorriso per l’AA&S Centro Ester che inaugura il girone di ritorno della fase oro mettendo alle corde il Giugliano in trasferta.

Il buon rendimento, soprattutto nella seconda parte della gara, dei ragazzi di casa ha tenuto viva l’attenzione fino alla fine.

Parte subito forte, invece, la squadra di Monteleone che trascinata da Guarino, 18 punti, e Fiore, 16, distanzia subito i padroni di casa, chiudendo il primo quarto con un eloquente +13.

Il divario è evidente, il Giugliano è in penultima posizione e cerca di fare il possibile riuscendo a fare bene a partire dalla seconda frazione conclusa con un parziale di 17 – 13.

Arzano stringe i denti e si porta avanti.

Si arriva all’ultimo quarto con il parziale di 43 – 56 prima dell’ultimo tentativo di rimonta del Giugliano che esce comunque a testa alta.

La vittoria finale viene dedicata ad Erick Alaimo che festeggia il compleanno in campo.

Dopo i giorni di meritato riposo per festeggiare in famiglia la Santa Pasqua, la squadra dell’AA&S Centro Ester ritornerà in campo ancora in trasferta sabato 15 aprile al Pala Errico di Pozzuoli, un’altra pericolante sempre a quota 24 al penultimo posto della classifica.

Bk Club Giugliano 61

AA&S Centro Ester 69

Parziali: 14/27; 17/13 (30/40) 13/16 (43/56) 18/13

Bk Club Giugliano: Pedata P. 17 – Magliulo – De Maria 7- Di Tuccillo – Brillante 11 – Liguori- Pedata D. 17 – Montanari – Gennarelli 4 – Marandi- Quaranta 5 – Di Nardo. All.re Chiariello

AA&S Centro Ester: Tredici 9 – Alaimo 9- Prete – Romano 3- Fiore 16- Guarino 18 – Cozzolino – Conforto 3 – Pecchia 2 – Ostricaro 4 – Gaudino 5 – Barone. All. Monteleone, Ass. Amoroso, Ass. Sicignano