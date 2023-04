AA&S Centro Ester non fa sconti: cade anche la Battipagliese

Serie D 3 gara fase oro

Non fa sconti l’AA&S Centro Ester che si diverte ad interrompere la striscia positiva della Battipagliese. La squadra di coach Monteleone sigilla così il successo n.27 in altrettante gare disputate in questa stagione trionfale.

Non a caso il palazzetto di via Giambattista Vela diventa sempre più gremito. Notevole l’affluenza di pubblico nonostante l’orario a ridosso di Napoli – Milan.

Si conferma mano particolarmente calda quella di Gianluca Tredici, che si ferma a quota 21 punti. In evidenza, anche questa non è una sorpresa, Erik Alaimo, 19, che con una schiacciata ha mandato in visibilio il pubblico. Il gesto atletico è stato immortalato e condiviso nelle storie sui social dai presenti.

Neanche Pasqua ferma il quintetto del quartiere di Barra. Giovedì 6 aprile, all’orario della zuppa di cozze, squadra in campo a Giugliano contro il Bk Club. Fischio d’inizio ore 21:00.

AA&S Centro Ester 76

Pol .Battipagliese 60

Parziali: 22/12; 21/22 (43/34); 20/16; (63/50) 13/10

AA&S Centro Ester: Cozzolino 1 – Conforto 3 – Tredici 21 – Alaimo 19 – Fiore 9-Ostricaro 6 – Gaudino 6 – Pecchia 2 – Guarino 6 – Romano 3 – Barone – Riccardi. All.re Monteleone. Ass. Amoroso. Ass. Sicignano

Pol. Battipagliese: Scolpini 3 – Capaccio 14 – Volpe N. 13 – Ambrosanio 2 – Alford 12 – Corvo 3 – Tiberio 1 – Carfora 12 – Pepe – Vitale – Volpe S. All.re Chilardi