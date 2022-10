AA&S Centro Ester Basket in campo: sfida in coppa contro Casapulla

Si gioca il 2 ottobre nella palestra interna del Centro

Riceviamo e pubblichiamo.

Con la gara di Coppa Campania inizia ufficialmente la stagione degli impegni dell’AA&S Centro Ester.

La partita è in programma domenica 2 ottobre alle ore 19:00 nella palestra interna del Centro in via G.B. Vela n.91 a Barra.

Una gara che servirà a ricevere le prime indicazioni in vista dell’inizio del campionato di serie D.

Spiega il referente del settore basket Agostino Romano del Centro Ester:

La Sorgeko Casapulla è composta da giovani volenterosi, classe 2005 e 2006 che proveranno a mettere a dura prova i nostri ragazzi allenati da coach Monteleone. Nel turno preliminare hanno superato il Giugliano e adesso vogliono fare bella figura anche contro di noi.

Un impegno da non sottovalutare i ragazzi di Barra: