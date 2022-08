A Vietri sul Mare (SA) il premio ‘Arte in movimento’

Riceviamo e pubblichiamo.

Continua il calendario di appuntamenti a Vietri sul Mare (SA), organizzati nell’ambito del programma di Vietri Cultura, con la direzione artistica del Maestro Luigi Avallone.

Domenica 21 agosto alle ore 21:00, nella Villa comunale, si terrà il Premio Arte in Movimento, giunto all’VIII edizione, organizzato e promosso dalle associazioni Saranno Vietresi e Asd Balance, con il patrocinio e il supporto del Comune costiero.

Veri motori della manifestazione gli instancabili Guido Mastroianni, Alessia Scermino, Ciro e Alfredo Marraffa, e Serena D’Amore che puntano a celebrare l’arte e la cultura campane, con un premio che celebra non solo il teatro, la musica, la danza, il cinema, la televisione e la letteratura ma che tiene conto anche delle nuove forme di comunicazione – dai social network ai blog – e le diverse contaminazioni artistiche.

Madrina dell’evento è l’attrice, conduttrice e attivista Vladimir Luxuria, reduce dal successo dell’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’.

Spiega Mastroianni:

Una scelta non casuale quella di avere Vladimir Luxuria come madrina dell’evento: lei è di origini pugliesi e ci faceva piacere avere con noi un personaggio del sud Italia così eclettico e forte anche per lanciare un messaggio di apertura verso il prossimo.