A via la ‘Sagra dell’Ammugliatiello 2024’

Appuntamento dal 16 al 18 agosto nella frazione di Ferrarisi del Comune di Ponte (BN)

Conto alla rovescia terminato, l’attesa è finita: venerdì 16 agosto si alza il sipario sulla ‘Sagra dell’Ammugliatiello’, che va in scena fino al 18 agosto nella frazione di Ferrarisi del Comune di Ponte in provincia di Benevento, dove le tradizioni culinarie sono un patrimonio inestimabile.

Un evento organizzato dalla Pro Loco ‘La Rinascente’, in collaborazione con il comitato festa ‘Sagra dell’Ammugliatiello’ e con il patrocinio del Comune di Ponte e della Coldiretti Benevento.

Venerdì 16 agosto al via con la musica popolare ‘Folkloris’, mentre sabato 17 agosto ci si scatenerà con la music band ‘I Baraonda’.

Domenica 18 agosto, invece, sono diversi gli appuntamenti in agenda.

Alle ore 18:00 ci sarà il convegno ‘La Cultura Contadina – L’importanza della valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali’. Interverranno: Antonello Caporaso, Sindaco di Ponte, Gennaro Masiello, Presidente provinciale e Vicepresidente nazionale Coldiretti, e Costanzo Fusco, Direttivo sezione Coldiretti di Ponte.

Al termine del dibattito ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli.

Dalle ore 20:00 si inizierà a ballare con Rocco e gli Amici del Liscio e alle ore 23:30 spettacolo di fuochi pirotecnici.

Lo stand gastronomico aprirà alle ore 19:00 dove oltre ad assaporare il gustoso ammugliatiello il palato sarà deliziato anche da altre specialità culinarie come salsicce, carne alla brace, peperoni imbottiti, patatine e altro. Naturalmente innaffiato il tutto da un ottimo bicchiere di vino della zona.

Intanto, proprio in occasione della Sagra, la Provincia di Benevento ha disposto alcune limitazioni alla viabilità nel tratto abitato della SP107. Per motivi di sicurezza e ordine pubblico, la strada sarà interdetta al traffico veicolare nel tratto del centro abitato di Ferrarisi, precisamente dall’incrocio con via Paparelle, ex scuola, all’incrocio con via Confine.

Per chi deve raggiungere Ferrarisi da Casalduni è necessario arrivare da sopra, ad esempio, da Casalduni, e non dalla zona industriale di Ponte; mentre per chi deve raggiungere Ferrarisi da Ponte o partecipare alla Sagra non ci sono variazioni alla viabilità.

Pertanto, l’intera organizzazione invita tutti i cittadini e i visitatori a partecipare numerosi a questa straordinaria festa. Sarà un’opportunità per degustare specialità tipiche, immergersi in un’atmosfera festosa e vivere serate di divertimento e spensieratezza e anche per condividere insieme la gioia di questa rinascita culturale e culinaria.